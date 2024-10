Αντσελότι: «Τελευταία φορά που χάσαμε 0-4 από την Μπαρτσελόνα, κερδίσαμε πρωτάθλημα και Champions League»

Η Μπαρτσελόνα ήταν η μεγάλη νικήτρια του «el clasico» επικρατώντας 4-0 στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης και αποσπάστηκε στο +6 από τους Μαδριλένους. Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Κάρλο Αντσελότι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου θυμίζοντας πως την τελευταία φορά που οι Καταλανοί νίκησαν με 4-0 στην έδρα της Βασίλισσας, η ομάδα του Ιταλού τεχνικού κέρδισε και το πρωτάθλημα και το Champions League.

🗣 Ancelotti: «The last time we lost 0-4 vs Barcelona at home we won La Liga and the Champions League. We won’t stop fighting.» pic.twitter.com/VG4xT35viu

— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 26, 2024