Δέκα νεκροί συνοριοφύλακες στο Ιράν μετά από επίθεση - Ποιοι βρίσκονται πίσω από το χτύπημα

Δέκα συνοριοφύλακες του Ιράν σκοτώθηκαν σε επίθεση στα νοτιοανατολικά της χώρας το Σάββατο σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Την είδηση μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Πίσω από την επίθεση φέρεται να βρίσκονται ένοπλες ομάδες με τα ΜΜΕ της Τεχεράνης να κάνουν λόγο για «σουνίτες».

Καμία οργάνωση δεν έχει ακόμα αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση που χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένοπλοι επιτέθηκαν σε αυτοκίνητα της συνοριοφυλακής στην επαρχία Σιστάν και Μπαλουχιστάν.

Ανάλογα περιστατικά έχουν σημειωθεί και άλλες φορές με ένοπλες ομάδες στις συγκεκριμένες περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα στο Ιράν και το Πακιστάν.

So far, no group has claimed Responsibility for the attack. #Iran pic.twitter.com/bZJtWqCJya

An attack by unidentified armed group on two border guards vehicles in Taftan County, Sistan- Balouchestan Province, has resulted in the deaths of at least 10 personnel from the military forces of the Islamic Republic of Iran.

The attack occurred on Saturday, October 26, 2024,… pic.twitter.com/cHDtrYKiK4

