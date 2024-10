Χιού Τζάκμαν: Ερωτευμένος ξανά έναν χρόνο μετά το διαζύγιό του

Ο Χιού Τζάκμαν είναι ερωτευμένος με τη διάσημη ηθοποιό Sutton Foster.

H 49χρονη βραβευμένη με Τόνυ ηθοποιός του Broadway, η οποία ήταν παντρεμένη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της και σεναριογράφο Ten Grifin στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το Page Six.

Ο 56χρονος Χιου Τζάκμαν και η Sutton Foster πρωταγωνίστησαν μαζί στο «The Music Man» στο Broadway το 2022, έναν χρόνο προτού ανακοινώσει τον χωρισμό του από τη σύζυγό του μετά από 27 χρόνια γάμου.

Ο Χιου Τζάκμαν προχώρησε στην προσωπική ζωή του, έναν χρόνο μετά το διαζύγιό του και όπως γράφουν τα διεθνή media είναι ερωτευμένος με την διάσημη ηθοποιό Sutton Foster.

«Είναι 100% μαζί, είναι ερωτευμένοι και θέλουν να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μαζί», είχε δηλώσει στο παρελθόν μια πηγή στο δημοσίευμα. Το ζευγάρι φέρεται να είναι πολύ καλά, αλλά έχουν κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σύμφωνα με κάποιους άλλους. Όπως αναφέρουν: «Είναι ακόμα μαζί. Κάνουν τα πάντα για να το κρύψουν, αλλά είναι κοινό μυστικό».

«Περνούν όλο τους τον ελεύθερο χρόνο μαζί. Είναι κανονικό ζευγάρι, απλά θέλει η σχέση του να είναι ιδιωτική».

