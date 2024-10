Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως ενέκρινε πιθανή σύμβαση ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων F-16 της Πολωνίας, κράτους μέλους του NATO, γείτονα της Ουκρανίας, όπου συνεχίζεται ο πόλεμος με τη Ρωσία (στη φωτογραφία του Reuters/Lukasz Glowala, επάνω, πολωνικά F-16 στον ουρανό της Πολωνίας).

.@StateDept 🇺🇸 authorizes a proposed Foreign Military Sale #FMS to 🇵🇱 #Poland to purchase an F-16 Viper Midlife Upgrade with an estimated cost of $7.30 billion. #FMSUpdate — https://t.co/5CPDlcCLHL pic.twitter.com/xMAMSDyGge

— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) October 23, 2024