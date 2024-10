Το αντιαθλητικό του Κλάξτον στον Ντάνιελς παραλίγο να οδηγήσει σε σύρραξη (vids)

Οι Χοκς ξεκίνησαν με το «δεξί» στην πρεμιέρα τους στο φετινό NBA μετά την νίκη επί των Νετς με 120-116. Όμως το παιχνίδι σημαδεύτηκε από το επεισόδιο μεταξύ των Νικ Κλάξτον και Ντάισον Ντάνιελς.

Ο Κλάξτον έκανε ένα πολύ σκληρό αντιαθλητικό φάουλ, στην προσπάθεια του να σταματήσει τον αντίπαλό που έφυγε στον αιφνιδιασμό και όπως είναι λογικό, αποβλήθηκε με Flagrant 2.

Ο παίκτης της Ατλάντα μόλις σηκώθηκε από το παρκέ όρμηξε στον Κλάξτον και παρά λίγο να προκλυθεί σύρραξη μεταξύ των πακτών των δυο ομάδων.

Asked Nic Claxton about controlling his emotions after another late-game ejection:

“Just having more situational awareness. Maybe I need to talk to a therapist or something. Whatever I do, I can’t get kicked out of games. I need to be there for my team.” pic.twitter.com/AbbfC8BFSu

— Erik Slater (@erikslater_) October 24, 2024