Eπανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα η λειτουργία του αεροδρομίου του Μπέρμιγχαμ στη Βρετανία, καθώς ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Αστυνομίας μετά από αναφορές για ύποπτο όχημα στον χώρο του αεροδρομίου, εξαιτίας των οποίων είχαν διακοπεί οι πτήσεις.

«Η έρευνα πλέον ολοκληρώθηκε και η λειτουργία επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς. Συμβουλεύουμε όλους τους επιβάτες να ρωτήσουν τις αεροπορικές εταιρείες για τις λεπτομέρειες της πτήσης τους» ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Σημειώνεται ότι λόγω της αστυνομικής έρευνας αναβλήθηκαν όλες οι πτήσεις για περίπου δύο ώρες, ενώ εκκενώθηκε ο χώρος του αεροδρομίου.

Επρόκειτο για ένα μέτρο που ελήφθη προληπτικά για την ασφάλεια επιβατών και προσωπικού.

Birmingham Airport has been evacuated and police are on site after a report of a «suspicious vehicle».

More updates to follow here: https://t.co/27h6Fxkl9w pic.twitter.com/anvI7qxzaZ

— ITV News Central (@ITVCentral) October 23, 2024