Απίστευτα επεισόδια και συλλήψεις πριν το Μποταφόγκο – Πενιαρόλ (pic+vid)

Τρομακτικά επεισόδια έλαβαν χώρα πριν από την αναμέτρηση της Μποταφόγκο με την Πενιαρόλ, με Ουρουγουανούς οπαδούς στην προκυμαία του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Τα επεισόδια διήρκησαν περισσότερο από μία ώρα μέχρι τη στιγμή που η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 200 οπαδούς, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν ένας Ουρουγουανός οπαδός συνελήφθη για κλοπή κινητού τηλεφώνου, κάτι που έφερε την αντίδραση των συμπατριωτών του.

Οι οπαδοί της Πενιαρόλ προκάλεσαν ζημιές σε περίπτερα, αναποδογύρισαν τραπέζια και ξεκίνησαν μάχες σώμα με σώμα με τους ντόπιους.

De acordo com dirigentes do Peñarol, há cerca de 350 torcedores do clube uruguaio presos no Rio de Janeiro, e só serão liberados depois do jogo contra o Botafogo.

