Επεισόδια πριν από το Τβέντε – Φενέρμπαχτσε (vids)

Η Τβέντε υποδέχεται σε λίγη ώρα (22:00) την Φενέρμπαχτσε για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ωστόσο η αναμέτρηση έχει ήδη στιγματιστεί από επεισόδια μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την Ολλανδία, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, οπαδοί της Τβέντε επιτέθηκαν σε εκείνους τους της Φενέρμπαχτατσε που είχαν ταξιδέψει στην Ολλανδία για την αναμέτρηση.

Ακολούθησαν συμπλοκές με ανταλλαγή αντικειμένων και καπνογόνων, ανάμεσα μάλιστα σε αρκετούς περαστικούς που παρακολουθούσαν και απαθανάτιζαν τα επεισόδια.

Een groep Fenerbache-fans in Enschede probeerden hun fanzone te verlaten. Al schreeuwend ‘fuck you Twente’, werd er o.a. vuurwerk gegooid. Onbekend richting wie of wat.

De ME kwam in actie en dreef de groep terug. #twefen pic.twitter.com/CzBTEfVb7b

— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 3, 2024