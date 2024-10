Δριμεία επίθεση έχει εξαπολύσει τις τελευταίες δύο ημέρες το Ισραήλ στη Βηρυτό και ιδιαίτερα στα νότια προάστια στην πρωτεύουσα στον Λίβανο.

Πριν λίγη ώρα πολυκατοικία διαλύθηκε από μαχητικά του Ισραήλ, στη Σιδών, ενώ σοκ προκαλούν τα βίντεο από την επίθεση.

Από όσα μπορεί να δει κανείς, μεγάλη είναι η ένταση των χτυπημάτων, με στόχο να πληγούν και άλλα σημεία εκτός από τις υπόγειες εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Ο IDF είχε στείλει λίγο πριν το χτύπημα μήνυμα στους κατοίκους τόσο του συγκεκριμένου όσο και των παρακείμενων κτιρίων.

Μάλιστα, ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο όπως αναφέρουν αραβικά μέσα είχε εκκενωθεί.

Israeli warplanes target Tayyouneh, north of #Beirut’s southern suburbs

This building was mentioned in a warning message issued a few minutes before the strike by the Israeli army pic.twitter.com/luxPFSvlk1

— Gab ~ جبريل (@gab_blondel) October 22, 2024