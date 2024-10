Μαλλιά: 12 τροφές για να αποκτήσετε τον όγκο που πάντα ονειρευόσασταν

Αν θέλετε να έχετε υγιή, πλούσια και μακριά μαλλιά, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η διαδικασία απαιτεί πολλά περισσότερα από μάσκες μαλλιών και σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης. Το σημαντικότερο βήμα είναι μια ισορροπημένη διατροφή, που προσφέρει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ενίσχυση της τρίχας. Πρωτεΐνες, βιταμίνες, λιπαρά οξέα και μέταλλα είναι κλειδιά για την ανάπτυξη και τη διατήρηση υγιών μαλλιών.

Ακολουθούν 12 τροφές που μπορείτε να προσθέσετε στην καθημερινή σας διατροφή για μαλλιά πιο πλούσια και δυνατά.

Κρατήστε αυτό το άρθρο για την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε το σουπερμάρκετ της γειτονιάς σας.

Αβοκάντο, ξηροί καρποί και ψάρι για Ωμέγα-3

Τροφές πλούσιες σε υγιή λιπαρά, όπως το αβοκάντο, είναι απαραίτητες για την υγεία και την ενυδάτωση της τρίχας (κι όχι μόνο). Τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα βοηθούν στη θρέψη των τριχοθυλακίων, οι οποίοι υποστηρίζουν την ανάπτυξη της τρίχας. Πέραν από το αβοκάντο, άλλες τροφές πλούσιες σε Ωμέγα-3 είναι το ψάρι όπως ο σολωμός και η σαρδέλα, αλλά και οι ξηροί καρποί, όπως τα αμύγδαλα και τα καρύδια. Πέραν από λιπαρά οξέα, οι παραπάνω τροφές περιέχουν βιταμίνη Ε, ένα αντιοξειδωτικό που βοηθά στη θρέψη των μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής. Η βιταμίνη Ε προστατεύει τα μαλλιά από τις βλάβες που προκαλούνται από το περιβάλλον, ενώ παράλληλα προσφέρει θρέψη.

Κολοκυθόσπορος και λιναρόσπορος για ψευδάργυρο

Οι σπόροι όπως ο λιναρόσπορος και οι ηλιόσποροι είναι πλούσιοι σε ψευδάργυρο, ένα βασικό μέταλλο για την ανάπτυξη της τρίχας και την πρόληψη της αραίωσης. Επιπλέον, ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

Όσπρια για φυλλικό οξύ

Τα όσπρια, όπως οι φακές και τα φασόλια, περιέχουν φυλλικό οξύ, το οποίο προάγει την παραγωγή κυττάρων, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και την πυκνότητα των τριχών. Ενισχύει επίσης την κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής, παρέχοντας καλύτερη θρέψη στις ρίζες των μαλλιών. Με αυτόν τον τρόπο, το φυλλικό οξύ βοηθά στην πρόληψη της τριχόπτωσης και της αραίωσης.

Σπανάκι, εσπεριδοειδή και παπάγια για βιταμίνη C και Α

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, είναι πλούσια σε σίδηρο και βιταμίνη C, ενισχύοντας τη ρίζα και μειώνοντας την τριχόπτωση. Άλλες τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C είναι τα εσπεριδοειδή αλλά και η παπάγια. Η βιταμίνη C είναι ιδανική για την ανάπτυξη των μαλλιών γιατί βοηθά στην προστασία και διατήρηση των αποθεμάτων κολλαγόνου. Επιπλέον περιέχουν βιταμίνη Α, που προάγει την παραγωγή σμήγματος στο τριχωτό της κεφαλής, το οποίο ενυδατώνει τα μαλλιά και τα προστατεύει από την ξηρότητα. Επιπλέον, συμβάλλει στην κυτταρική αναγέννηση, ενισχύοντας τα μαλλιά και την υγιή ανάπτυξή τους. Η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης A μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αποφυγή προβλημάτων, όπως η τριχόπτωση και η αραίωση των μαλλιών.

Αυγά για βιοτίνη

Η βιοτίνη, γνωστή και ως βιταμίνη B7, παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των μαλλιών. Συμβάλλει στην ενίσχυση της δομής της τρίχας και προάγει την ανάπτυξή της, μειώνοντας τη θραύση και την αραίωση. Επίσης, ενισχύει την υγιή κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής, εξασφαλίζοντας ότι οι θρεπτικές ουσίες φτάνουν στις ρίζες. Η επαρκής πρόσληψη βιοτίνης μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της τριχόπτωσης, κάνοντάς την απαραίτητη για υγιή και λαμπερά μαλλιά.

Ζωμός οστών για κολλαγόνο

Ο ζωμός οστών είναι ένας από τους καλύτερους παραγωγούς κολλαγόνου, το οποίο δίνει δύναμη στα μαλλιά και προστατεύει τον συνδετικό ιστό. Το σώμα μας παράγει κολλαγόνο με φυσικό τρόπο. Ωστόσο, αρχίζει να μειώνεται με την ηλικία. Για να προωθήσετε την απορρόφηση κολλαγόνου, προσθέστε στον ζωμό μια μικρή ποσότητα μηλόξυδου.

Μπρόκολο

Το μπρόκολο είναι πλούσιο σε φολικό οξύ. Όταν τα επίπεδα φολικού οξέος στον οργανισμό μας είναι χαμηλά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδύναμα, λεπτά και εύθραυστα μαλλιά και νύχια. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να τρώμε όσο το δυνατόν περισσότερα λαχανικά, όπως τα λαχανάκια Βρυξελλών, μπρόκολο και κουνουπίδι.

*Πηγή: Grace