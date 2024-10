Rock & Roll Hall of Fame 2024: Cher, Foreigner και Ozzy στα highlights της μεγάλης βραδιάς

Η ευγνωμοσύνη και η δύναμη πρωταγωνίστησαν στην 39η τελετή εισαγωγής του εμβληματικού μουσικού θεσμού Rock & Roll Hall of Fame του 2024 που έγινε στο Κλίβελαντ. Τιμώμενα πρόσωπα ανάμεσα σε άλλους η διαχρονική Cher, αλλά και οι Mary J. Blige, Peter Frampton, Ozzy Osbourne, Foreigner, Kool & the Gang, Dionne Warwick κα.

Η δύναμη των σούπερ σταρ της μουσικής βιομηχανίας ήταν επική στην τελετή το βράδυ του Σαββάτου, καθώς η Cher ανέβηκε στη σκηνή και ενώθηκε με τη Dua Lipa σε ένα ντουέτο του «Believe», το 1998 dance-pop ύμνο της που έκανε restart στη σπουδαία καριέρα της.

«Από πού να αρχίσω; Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο σε αυτή την αίθουσα, σε αυτή τη χώρα και σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο που να μην ξέρει τον άνθρωπο που είμαι εδώ για να τιμήσω απόψε. Τόσο εμβληματική….. Τα κάνει όλα και μάλιστα πολύ καλά» είπε στην ομιλία της για την Cher η Zendaya, η οποία μάλιστα απέτισε φόρο τιμής στην καλλιτέχνιδα και με την ενδυματολογική της επιλογή.

Στη συγκινητική ομιλία της η Cher αστειεύτηκε για τη μακρόχρονη αναμονή της για την εισαγωγή (ήταν για πρώτη φορά υποψήφια πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες).

Μιλώντας στο κοινό στο Rocket Mortgage FieldHouse, η Cher είπε: «Ήταν πιο εύκολο να χωρίσεις από δύο άνδρες ταυτόχρονα παρά να μπεις στο Rock & Roll Hall of Fame».

Η 78χρονη Cher αξιολόγησε τις δικές της φωνητικές ικανότητες («Είμαι καλή τραγουδίστρια. Δεν είμαι σπουδαία τραγουδίστρια» εξομολογήθηκε προσθέτοντας «αλλά άλλαξα τη μουσική για πάντα») και αναφέρθηκε στις πολλές επανεφευρέσεις της περσόνας και της καλλιτεχνικής της ιδιότητας που έχει κατακτήσει σε μια καριέρα που αγγίζει τις έξι δεκαετίες.

«Η ζωή μου ήταν ένα τρενάκι στο λούνα παρκ και το μόνο πράγμα που δεν έκανα ποτέ είναι ότι δεν τα παρατάω ποτέ», είπε η Cher.

«Το μόνο πράγμα που δεν έχω κάνει ποτέ είναι ότι δεν τα έχω παρατήσει. Και μιλάω για τις γυναίκες, εντάξει… μπορεί να είμαστε στην απ’ έξω, αλλά συνεχίζουμε να προσπαθούμε, και συνεχίζουμε και είμαστε κάποιες. Είμαστε ξεχωριστές» πρόσθεσε.

Η επιμονή και η διάρκεια ήταν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο και αφήγημα στην τελετή διάρκειας πεντέμισι ωρών, η οποία τίμησε επίσης δύο βασικούς μουσικούς πυλώνες των δεκαετιών του ’70 και του ’80. Τη δύναμη της funk και disco των Kool & the Gang και το ποπ-ροκ συγκρότημα Foreigner.

Ο Peter Frampton, 74 ετών, που παλεύει με τη μυοσίτιδα, ευχαρίστησε τον David Bowie που τον έσωσε όταν η ζωή του ήταν στο ναδίρ. «Δεν είχα ιδέα τι τεράστιο δώρο μου έκανε ο David» είπε πριν παραδώσει ένα σύντομο μουσικό σετ καθισμένος στην καρέκλα του.

Η βασίλισσα της Hip-Hop Soul Mary J. Blige, 53, μίλησε για την πίστη στον εαυτό σου όταν τα σκαμπανεβάσματα της ζωής είναι πολλά. «Δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να είστε τέλειοι για να νιώσετε άξιοι. Είστε άξιοι!» είπε.

Ξεχωριστή στιγμή και αποθέωση είχε και ο Ozzy Osbourne, 75, που πρόσφατα σταμάτησε τις περιοδείες λόγω προβλημάτων υγείας, εμφανίστηκε στη σκηνή καθισμένος σε έναν ταιριαστό απαίσιο μαύρο θρόνο στολισμένο με κρανία και φτερά νυχτερίδας χαρίζοντας στο κοινό μια καθηλωτική ερμηνεία του «Crazy Train».

Πλήθος από rockers τίμησαν τον Osbourne, συμπεριλαμβανομένων των θαυμαστών του Billy Idol, Jelly Roll και τον τραγουδιστή των Tool, Maynard James Keenan, αλλά αυτός που κέρδισε το κοινό ήταν ο Jack Black, που παρουσιάζοντας στον Ozzy την τιμή αναφέρθηκε στο πώς ένιωσε όταν άκουσε για πρώτη φορά το «Blizzard of Ozz», το σόλο ντεμπούτο του Osbourne του 1980. «Ο παράδεισος άνοιξε από πάνω μου» είπε.

Wolfgang Van Halen, Robert Trujillo, Chad Smith, Maynard James Keenan, Andrew Watt, Zakk Wylde, Jelly Roll, Billy Idol and Steve Stevens yesterday performing «Crazy Train» at the Ozzy Osbourne tribute at the Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony.

Simply amazing. pic.twitter.com/vzksirEXh8

— 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) October 20, 2024