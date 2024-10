Πήρε την pole position στο Όστιν ο Νόρις (pics)

Ο Λάντο Νόρις με McLaren έφτασε στην καλύτερη pole position της καριέρας του, αφού άφησε πίσω του τον αντίπαλο της Red Bull και πρωτοπόρο της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix των ΗΠΑ στο Όστιν.

Ο Ολλανδός, με 54 πόντους διαφορά από τον Νόρις στη βαθμολογία αφού νωρίτερα κέρδισε το σπριντ, μπορεί να πήγε πιο γρήγορα, αλλά ο Τζορτζ Ράσελ τράκαρε τη Mercedes του στα τελευταία δευτερόλεπτα, στο τέλος των δοκιμαστικών κατάταξης και τον ανάγκασε να επιβραδύνει.

Ο Ράσελ δεν έπαθε τίποτα και βγήκε από το αυτοκίνητο, έχοντας βάλει ουσιαστικά τέλος στη διαδικασία, αφού όλοι οι άλλοι οδηγοί έχασαν την ευκαιρία να βελτιώσουν τους χρόνους τους, μένοντας με εκείνους πρώτης προσπάθειας.

Our two title rivals on the front row 💪

Don’t miss Sunday’s United States Grand Prix 🇺🇸#F1 #USGP pic.twitter.com/H2PQNpKgWF

— Formula 1 (@F1) October 19, 2024