Ο απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης βυτιοφόρου το βράδυ της Τρίτης στη βόρεια Νιγηρία αυξήθηκε στους 170 νεκρούς, ενώ άλλοι 70 άνθρωποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με τους αριθμούς που δημοσιοποιήθηκαν από την αστυνομία χθες Παρασκευή (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Το βράδυ της Τρίτης, φορτηγό που μετέφερε καύσιμα εξετράπη της πορείας του για ν’ αποφύγει μετωπική σύγκρουση με άλλο φορτηγό στην κοινότητα Ματζίγια (πολιτεία Τζιγκάουα), περίπου εκατό χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Κάνο, του κυριότερου αστικού κέντρου στο βόρειο τμήμα της χώρας.

BREAKING 🚨🚨

Tanker Explosion Kills 94 People Collecting Spilled Fuel in Nigeria

A fuel tanker accident in Jigawa state, Nigeria, led to an explosion, killing at least 94 people who were collecting the spilled fuel.

«The driver lost control, causing the tanker to overturn, and… pic.twitter.com/mCKpvVE6nt

— Past To Present Stories (@past2present_x) October 16, 2024