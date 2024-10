Τουλάχιστον 140 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες σε έκρηξη βυτιοφόρου στη βόρεια Νιγηρία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, στο πιο πρόσφατο δυστύχημα που σημειώνεται με όχημα αυτού του είδους, εν μέσω αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Πολλά από τα θύματα προσπαθούσαν να συλλέξουν καύσιμο που είχε διαρρεύσει στον δρόμο ύστερα από ατύχημα που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ στην πολιτεία Τζιγκάουα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Λαουάν Σίσου Άνταμ.

«Μέχρι στιγμής έχουμε επιβεβαιώσει τον θάνατο 94 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 50», δήλωνε νωρίτερα με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βυτιοφόρο εξετράπη της πορείας του για να αποφύγει σύγκρουση με φορτηγό στην περιοχή Μάτζια.

Μετά το ατύχημα, κάτοικοι συνέρρευσαν στον τόπο του ατυχήματος για να συλλέξουν το καύσιμο που είχε χυθεί στον δρόμο και δίπλα από αυτόν. Οι αστυνομικοί που προσπαθούσαν να τους απομακρύνουν απωθήθηκαν από το πλήθος, διευκρίνισε.

Ο ιατρικός σύλλογος της Νιγηρίας απηύθυνε έκκληση προς τους γιατρούς να σπεύσουν στα κέντρα νοσηλείας για να καταστεί δυνατό να αντιμετωπιστεί η συρροή ασθενών.

Τα τροχαία με βυτιοφόρα είναι συχνά στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής: η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας (FRSC) κατέγραψε 1.531 το 2020, στα οποία έχασαν τη ζωή τους 535 άνθρωποι.

Πέραν των ανθρωπίνων και υλικών απωλειών, αυτού του είδους τα δυστυχήματα προκαλούν περιβαλλοντικές ζημιές λόγω της διαρροής βενζίνης.

Το καύσιμο έχει γίνει ακόμη πολυτιμότερο είδος για τους Νιγηριανούς εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα, την πιο σοβαρή εδώ και τρεις δεκαετίες.

Η τιμή της βενζίνης πενταπλασιάστηκε από τον τερματισμό των επιδοτήσεων στα καύσιμα που αποφασίστηκε πέρυσι από τον πρόεδρο Μπόλα Άχμεντ Τινούμπου.

Την περασμένη εβδομάδα η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια καυσίμων αυξήθηκε και πάλι, μόλις έναν μήνα ύστερα από μεγάλη αύξησή της.

🎥 More than 140 people have been killed in a gasoline truck explosion in Nigeria A gas tanker truck was involved in an accident in Jigawa state and exploded.pic.twitter.com/Q3oTTSw6Vf

— Real Untold Story (@RealUntoldStory) October 16, 2024