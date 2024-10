Με… έργα τέχνης και χαβιάρι, οι αεροπορικές ξεκινούν νέο «σαφάρι»

Οι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες πρωταγωνιστούν σε έναν αγώνα δρόμου για να αναπτύξουν μια σειρά από ολοένα και πιο πολυτελή προνόμια -από χαβιάρι μέχρι γκαλερί τέχνης επί του αεροσκάφους- για να προσελκύσουν νέους πελάτες.

Ο αγώνας για τη βελτίωση των παροχών εν πτήσει λαμβάνει χώρα καθώς η διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας στην αεροδιαστημική βιομηχανία έχει δημιουργήσει μεγάλες αναμονές για τους αερομεταφορείς που επιδιώκουν να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες στα αεροπλάνα που αλλάζουν το παιχνίδι.

Η Qatar Airways έχει αρχίσει να προσφέρει χαβιάρι – συνήθως ένα προνόμιο για πιο ακριβά βαλάντια στην πρώτη θέση – στους πελάτες της business class σε ορισμένα δρομολόγια. Θα διαθέσει επίσης WiFi υψηλής ταχύτητας με την τεχνολογία Starlink του Ιλον Μασκ από την επόμενη εβδομάδα.

Από την άλλη, η China Airlines της Ταϊβάν φέτος συνεργάστηκε με ένα εστιατόριο τριών αστέρων Michelin για να προσφέρει ένα μενού γευσιγνωσίας κατά την διάρκεια των πτήσεών της.

Η Emirates, η οποία δηλώνει ότι έχει ξοδέψει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κρασιά και σαμπάνιες τα τελευταία 16 χρόνια, φέτος προώθησε συμφωνίες αποκλειστικής χρήσης ορισμένων σοδειών από τους παραγωγούς σαμπάνιας Moët & Chandon, Veuve Clicquot και Dom Pérignon.

Οι ειδικοί του κλάδου εκτικμούν ότι τα νέα προνόμια περιλάμβαναν από έξυπνα τρικ έως πραγματικές αναβαθμίσεις που έρχονται να βελτιώσουν πραγματικά την εμπειρία του πελάτη.

«Οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να βρουν ένα σημείο διαφοράς για να προσελκύσουν πελάτες και διπλασιάζουν τα λεγόμενα «μαλακά προϊόντα» (soft products) επειδή είναι πιο επιλογή πιο άμεση και η αλυσίδα εφοδιασμού είναι πιο γρήγορη», δήλωσε ο Jonny Clark, σύμβουλος αεροπορικής εταιρείας.

Τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας ταλαιπωρούν τον κλάδο από τότε που ξεκίνησαν ξανά τα ταξίδια σε παγκόσμια κλίμακα το 2022 μετά την πανδημία του κορωνοϊού. Οι καθυστερήσεις παράδοσης νέων αεροσκαφών από την Boeing και την Airbus έχουν οδηγήσει στην παράδοση πολλών αεροσκαφών με χρόνια καθυστέρηση, ενώ υπάρχει επίσης έλλειψη νέων καθισμάτων λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή.

Παράγοντες όπως αυστηρότεροι κανόνες πιστοποίησης, ελλείψεις εργατικού δυναμικού και ελλείψεις ηλεκτρονικών ειδών για ενσωματωμένα συστήματα ψυχαγωγίας κατά την πτήση είχαν συνδυαστεί με την επιβράδυνση των παραδόσεων νέων καθισμάτων, είπαν ειδικοί του κλάδου.

«Υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα που μπορείτε να κάνετε», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Etihad, Antonoaldo Neves, για τις… πινελιές πολυτελείας. «Για να αποκτήσετε νέα αεροσκάφη χρειάζεται πολύς χρόνος».

Η αεροπορική εταιρεία του έχει επικεντρωθεί στην επίλυση των προβλημάτων που ενοχλούν περισσότερο τους συχνούς επιβάτες – χαμένες αποσκευές, ακυρώσεις και χαμένες συνδέσεις λόγω καθυστερήσεων.

Η Cathay Pacific του Χονγκ Κονγκ αντιμετώπισε καθυστερήσεις στην επανατοποθέτηση των νέων καθισμάτων της business class με συρόμενες πόρτες, αλλά αυτή την εβδομάδα αποκάλυψε τη νέα καμπίνα που περιλαμβάνει μια γκαλερί τέχνης επί του αεροσκάφους.

Cathay Pacific unveils its swanky new ‘Aria Suite’ business-class seat!

What do you think of the new suites?

To read more about which routes will feature the new Aria Suites, visit the link in our bio.

Link: https://t.co/4TKIH1mCgw pic.twitter.com/x4hX9skPQv

— Andrew Wong (@andrewwong217) October 18, 2024