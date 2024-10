Σύσκεψη με αξιωματούχους άμυνας και υπουργούς της κυβέρνησης του Ισραήλ καλεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για το ζήτημα των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός καλεί στη συγκεκριμένη συνάντηση μετά τον σκοτωμό του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασεκυής στη στρατιωτική βάση Κίρια στο Τελ Αβίβ.

Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στη Γάζα, τον Λίβανο και συνολικά στη Μέση Ανατολή εμφανίστηκε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τον σκοτωμό του Γιαχία Σινουάρ.

Καταφέραμε να «ανατινάξουμε τον διάβολο» είπε ο Νετανιάχου σε τηλεοπτικό μήνυμά του αλλά τώρα είναι ευκαιρία να νικήσουμε «τον άξονα του κακού» και να φέρουμε την «ευημερία και την ειρήνη» στην περιοχή.

«Σήμερα πληρώσαμε τον λογαριασμό στον Σινουάρ. Σήμερα το κακό δέχθηκε ένα πλήγμα, αλλά το έργο μας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Νετανιάχου,

«Στις αγαπητές οικογένειες των ομήρων, λέω: Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή στον πόλεμο. Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι όλοι οι αγαπημένοι σας, οι δικοί μας αγαπημένοι, να επιστρέψουν στο σπίτι τους», τόνισε.

Yahya Sinwar is dead.

He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces.

While this is not the end of the war in Gaza, it’s the beginning of the end. pic.twitter.com/C6wAaLH1YW

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 17, 2024