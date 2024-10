Πειραιάς: Εμποδίζουν να φορτωθεί κοντέινερ με πολεμοφόδια για το Ισραήλ

Λιμενεργάτες και μέλη σωματείων και φορέων του Πειραιά κινητοποιήθηκαν αργά το βράδυ χθες Πέμπτη για να εμποδίσουν να φορτωθεί κοντέινερ με σφαίρες που προοριζόταν για το Ισραήλ (φωτογραφία, επάνω).

Την απόφαση για την κινητοποίηση πήρε η γενική συνέλευση του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ (Ενωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες του Πειραιά) και πλαισίωσαν το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών.

Το κοντέινερ με τις σφαίρες έφτασε στην Ελλάδα από τη Βόρεια Μακεδονία και το πλοίο στο οποίο επρόκειτο να φορτωθεί είχε ως προορισμό το ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα, σύμφωνα με τις καταγγελίες.

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη! ΝΑΤΟ φονιάς, το ξέρει ο ντουνιάς», έγραφε το πανό που αναρτήθηκε στο λιμάνι από το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ.

«Οι λιμενεργάτες σας το υπογράφουν, με των λαών το αίμα τα χέρια τους δεν βάφουν», φώναζαν οι συγκεντρωμένοι.

«Φονιάδες δρόμο από το λιμάνι», έγραψαν πάνω στο κοντέινερ λιμενεργάτες της COSCO.

«Σήμερα κάνουμε πράξη αυτό που αποφασίσαμε την Τετάρτη στην γενική συνέλευση του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ. Να μην επιτρέψουμε να μεταφερθεί από το λιμάνι του Πειραιά πολεμικό υλικό για να συνεχίζεται η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού», τόνισε στη διάρκεια της συγκέντρωσης ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, ενημερώνοντας τους λιμενεργάτες της COSCO στη βραδινή βάρδια, ότι οι συνάδελφοί τους δεν επιτρέπουν να φορτωθεί το κοντέινερ.

«Είναι η στιγμή να βροντοφωνάξουμε πως δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το λιμάνι του Πειραιά ορμητήριο πολέμου. Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους.

»Απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τους ανταγωνισμούς τους, που καθιστούν τη χώρα μας και το λιμάνι του Πειραιά στόχο αντιποίνων», σημειώνει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ και προσθέτει:

