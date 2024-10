«Δείχνει τον φασισμό που ζούμε τώρα»: Ο Τζουντ Λο για τη νεοναζιστική επιστροφή του στην οθόνη

Αν και το θρίλερ «The Order (To Τάγμα)» που συμπρωταγωνιστούν οι Τζουντ Λο και Νίκολας Χουλτ διαδραματίζεται στη δεκαετία του 80, η υπόθεση του μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ. Ο νεοναζισμός και η άνοδος της ακροδεξιάς σε ΗΠΑ και Ευρώπη έχει ρίζες παλιές και η πολιτική σκηνή -από τον Ντόναλτ Τραμπ μέχρι τη σοκαριστική άνοδο της νεοναζιστικής ρητορικής σε Αυστρία και Γερμανία– την καλλιεργεί.

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, η ταινία που υπογράφει ο Τζάστιν Κούρτζελ έκανε πρεμιέρα το καλοκαίρι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Στην ταινία ο Τζουντ Λο υποδύεται έναν πράκτορα του FBI που ερευνά μια νεοναζιστική ομάδα από λευκούς που φέρει την ονομασία The Order –το Τάγμα.

«Ήταν ένα υπέροχο σενάριο με πραγματικά πολλές δυνατότητες. Έχει συνέπεια, δείχνει όλα όσα συμβαίνουν σήμερα, δείχνει τις ρίζες του προβλήματος» είπε αναφερόμενος στην άνοδο του νεοναζισμού.

«Καταδεικνύει το πού βρισκόμαστε τώρα και ήταν μια καλή αφορμή για διερευνήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς χωρίς να γίνουμε βαρετοί», είπε ο Τζουντ Λο σε συζήτηση μετά από προβολή της ταινίας που διοργάνωσε η SAG-AFTRA στο Λος Άντζελες την Τρίτη.

Η ταινία – που βγαίνει στους κινηματογράφους περίπου ένα μήνα μετά τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ – είναι επίκαιρη σε πολλαπλά επίπεδα.

Αν και διαδραματίζεται στα 80s κυκλοφορεί στις αίθουσες των ΗΠΑ εν μέσω ρατσιστικών trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακραίων ρατσιστικών παραληρημάτων του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που επιμένει ότι «οι μετανάστες τρώνε κατοικίδια στο Οχάιο» -χωρίς να έχει αποδείξει ποτέ ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Νεο-Ναζί και ομάδες μίσους έχουν κατακλύσει Ευρώπη και ΗΠΑ –μόλις την Κυριακή ψαράδες στη Φλόριντα παρέλασαν με τα σκάφη τους υποστηρίζοντας τον Τραμπ κουβαλώντας σημαίες που έφεραν σβάστικες.

Τον Ιούνιο του 2023, πάλι στη Φλόριντα και έξω από το θεματικό πάρκο Disney World, νεοναζί με σημαίες με σβάστικες και υποστηρικτές του ακροδεξιού κυβερνήτη Ron DeSantis, προκάλεσαν εντάσεις υποστηρίζοντας τη «λευκή υπεροχή» έναντι των μεταναστών αλλά και των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Nazis outside of Walt Disney World right now — absolutely disgusting. pic.twitter.com/WeXtRi3OSL

— Rep. Anna V. Eskamani, PhD 🔨 (@AnnaForFlorida) June 10, 2023