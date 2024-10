Ομάδα που προωθεί «επικίνδυνη» ιδεολογία επιστημονικού ρατσισμού συνεργάστηκε με ακροδεξιό εξτρεμιστή, αποκαλύπτουν οι καταγραφές. Ένα διεθνές δίκτυο «ακτιβιστών της επιστήμης της φυλής» που επιδιώκει να επηρεάσει τη δημόσια συζήτηση με απαξιωμένες ιδέες για τη φυλή και την ευγονική, λειτουργούσε με μυστική χρηματοδότηση από έναν πολυεκατομμυριούχο επιχειρηματία τεχνολογίας των ΗΠΑ.

Μυστικές μαγνητοσκοπήσεις αποκάλυψαν την ύπαρξη της οργάνωσης, η οποία δημιουργήθηκε πριν από δύο χρόνια ως Human Diversity Foundation – HDF (Ίδρυμα Ανθρώπινης Διαφορετικότητας). Τα μέλη της χρησιμοποίησαν podcasts, βίντεο, ένα διαδικτυακό περιοδικό και ερευνητικά έγγραφα για να σπέρνουν «επικίνδυνη ιδεολογία» σχετικά με την υποτιθέμενη γενετική ανωτερότητα ορισμένων εθνοτικών ομάδων.

Η εκστρατεία κατά του ρατσισμού Hope Not Hate άρχισε να ερευνά αφού συνάντησε τον Άγγλο διοργανωτή της ομάδας, έναν πρώην καθηγητή θρησκευτικών, σε ένα ακροδεξιό συνέδριο. Το μυστικό υλικό μοιράστηκε με τον Guardian (από όπου η μετάφραση), ο οποίος διεξήγαγε περαιτέρω έρευνα μαζί με το Hope Not Hate και τους συνεργάτες του στη Γερμανία.

Υπάρχουν και ακόμα πιο ακραία παραδείγματα που ενδυναμώνονται από αυτά τα κινήματα μίσους.

Η HDF έλαβε περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια από τον Andrew Conru, έναν επιχειρηματία από το Σιάτλ, ο οποίος έκανε την περιουσία του από ιστοσελίδες γνωριμιών, αποκαλύπτουν οι καταγραφές. Αφού τον προσέγγισε ο Guardian, ο Conru απέσυρε την υποστήριξή του, λέγοντας ότι η ομάδα φαίνεται να έχει παρεκκλίνει από την αρχική της αποστολή της «αμερόληπτης ακαδημαϊκής έρευνας».

Αν και παραμένει μια περιθωριακή οργάνωση, η HDF αποτελεί μέρος ενός κινήματος για την αποκατάσταση της λεγόμενης επιστήμης της φυλής ως θέμα ανοιχτής συζήτησης. Χαρακτηρισμένη ως επιστημονικός ρατσισμός από τους επικρατέστερους ακαδημαϊκούς, προσπαθεί να αποδείξει βιολογικές διαφορές μεταξύ των φυλών, όπως υψηλότερο μέσο IQ ή τάση για διάπραξη εγκλημάτων.

Οι υποστηρικτές της ισχυρίζονται ότι η ανισότητα μεταξύ των ομάδων εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τη γενετική και όχι από εξωτερικούς παράγοντες όπως οι διακρίσεις. Η δρ Rebecca Sear, διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού και Εξέλιξης στο Πανεπιστήμιο Brunel, την περιέγραψε ως μια «επικίνδυνη ιδεολογία» με πολιτικούς στόχους και συνέπειες στον πραγματικό κόσμο. Όπως και στην Ελλάδα.

«Ο επιστημονικός ρατσισμός έχει χρησιμοποιηθεί για να επιχειρηματολογήσει κατά οποιασδήποτε πολιτικής που επιχειρεί να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ φυλετικών ομάδων», όπως δήλωσε. Χρησιμοποιήθηκε επίσης για να «υποστηρίξει πιο περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές, όπως η μείωση της μετανάστευσης από πληθυσμούς με υποτιθέμενο “χαμηλό δείκτη νοημοσύνης”».

Σε μια συνομιλία, ο οργανωτής της HDF καταγράφηκε να συζητά την «επαναμετανάστευση» – έναν ευφημισμό για τη μαζική απομάκρυνση των εθνικών μειονοτήτων – λέγοντας: «Πρέπει απλώς να πληρώσεις τους ανθρώπους για να γυρίσουν στα σπίτια τους». Ο όρος έχει γίνει σύνθημα της σκληρής δεξιάς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τον χρησιμοποιεί τον Σεπτέμβριο για να περιγράψει τις δικές του πολιτικές σε μια ανάρτηση στο X που έχει προβληθεί 56 εκατομμύρια φορές.

Στη Γερμανία, οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους τον Φεβρουάριο, όταν αποκαλύφθηκε ότι πολιτικοί είχαν συμμετάσχει σε συνέδριο για την «επαναμετανάστευση» στο Πότσνταμ. Μεταξύ των συνέδρων ήταν και ένας ακτιβιστής με το όνομα Erik Ahrens. Ήδη διαβόητος στη Γερμανία, έχει χαρακτηριστεί «ακροδεξιός εξτρεμιστής» από τις αρχές, οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αποτελεί «εξαιρετικά υψηλό» κίνδυνο, ιδίως όσον αφορά τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων.

Η έρευνα αυτή αποκαλύπτει ότι ο Ahrens πέρασε μήνες συνεργαζόμενος με μέλη της HDF.

Σε μια sold-out εκδήλωση στο Λονδίνο πέρυσι, ο Ahrens καταγράφηκε να προτρέπει το ακροατήριό του να ενταχθεί σε μια μυστική λέσχη αφιερωμένη στην αποκατάσταση της εξουσίας της «λευκής κοινωνίας». Αργότερα, καυχιόταν ότι πέρασε τον επόμενο χρόνο «ταξιδεύοντας από μεγάλη πόλη σε μεγάλη πόλη, στήνοντας αυτούς τους πυρήνες».

Πλέον οι οπαδοί της Ευγονικής πωλούν και φούτερ με κουκούλα online.

Sick of foreigners in our countries? We are, too. So this is for you.

NEW DESIGN! REmove, REmigrate, REpatriate

We know it must be done.

Hoodies, sweatshirts, long sleeve tees, t-shirtshttps://t.co/NPrfu3TQnW pic.twitter.com/AVrYTh6YbV

— snarkyslang (@snarkyslang) October 16, 2024