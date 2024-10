Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε χθες Δευτέρα ρουκέτες εναντίον «προαστίου του Τελ Αβίβ», όπου ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης, ενώ πρόσθεσε ότι στη διάρκεια της νύκτας κατέρριψε ισραηλινό drone Hermes 450.

Ο ισραηλινός στρατός είχε επισημάνει χθες ότι οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν «λόγω βλημάτων που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο», είχε ωστόσο προσθέσει ότι «αναχαίτισε όλες τις εναέριες απειλές».

Τα βλήματα αυτά εκτοξεύθηκαν μία ημέρα μετά την επίθεση με drone που πραγματοποίησε το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα εναντίον στρατιωτικής βάσης του Ισραήλ νότια της Χάιφα, από την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις στρατιώτες. Αυτή ήταν η πιο αιματηρή επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του ισραηλινού εδάφους εδώ και σχεδόν ένα μήνα που έχουν κλιμακωθεί οι μεταξύ τους συγκρούσεις.

Εξάλλου η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας κατέρριψε «ισραηλινό drone τύπου Hermes 450», χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό συνέβη στο λιβανέζικο ή το ισραηλινό έδαφος.

#BREAKING#Hezbollah‌ has officially announced that their air defense unit shot down an #Israeli Hermes-450 drone.

The #Hermes450 is a medium-sized unmanned aerial vehicle (UAV) designed for surveillance and reconnaissance missions, with a cost of $2 million per unit.#Israel pic.twitter.com/ZK0dPIvaqf

— Ammar Khan (@AmmarKh12669255) October 15, 2024