Τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 51 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά σοβαρά, κατά την επίθεση με drones που εξαπέλυσε το βράδυ χθες Κυριακή η Χεζμπολάχ εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Μπινγιαμίνα (φωτογραφία, επάνω, από το X), νότια της Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Hezbollah struck an Israeli military base with a drone in Binyamnina (south of Haifa) around an hour ago. Israeli media reports that 3 soldiers were killed and 60 others wounded in the “mass casualty event”.

Based on eyewitness reports, the drone likely fired a munition before… pic.twitter.com/Jxz7Tm9Tpz

— AMK Mapping 🇺🇦🇳🇿 (@AMK_Mapping_) October 13, 2024