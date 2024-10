Το Ισραήλ αντιμετωπίζει έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης την ώρα που κλιμακώνει την εκστρατεία του στη Γάζα και στον Λίβανο και καθώς προετοιμάζεται για μια πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, αναφέρουν οι Financial Times.

Επικαλούμενη εμπειρογνώμονες και πρώην στρατιωτικούς αξιωματούχους, η εφημερίδα αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον βοηθά το Ισραήλ στην αντιμετώπιση του θέματος, αλλά η ισραηλινή ηγεσία θα μπορούσε να βρεθεί στην ανάγκη να αποφασίσει ποιους στόχους θέλει να υπερασπιστεί κατά προτεραιότητα.

«Το ζήτημα των πυρομαχικών του Ισραήλ είναι σοβαρό», λέει η Ντάνα Στράουλ, πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής άμυνας.

«Αν το Ιράν απαντήσει σε μια επίθεση του Ισραήλ και συμμετάσχει και η Χεζμπολάχ, η αεράμυνα του Ισραήλ θα φτάσει στα όριά της», τονίζει η ίδια.

Ο Μπόαζ Λεβί, διευθύνων σύμβουλος της Israel Aerospace Industries, η οποία παράγει πυραύλους αναχαίτισης, προσθέτει: «Ορισμένες από τις γραμμές μας (σ.σ. παραγωγής) λειτουργούν 24 ώρες, επτά ημέρες την εβδομάδα. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε σε όλες τις υποχρεώσεις μας».

