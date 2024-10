Το Ισραήλ δεν θα χτυπήσει ιρανικές πυρηνικές ή ενεργειακές εγκαταστάσεις είπε ο Νετανιάχου στον Μπάιντεν

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει πως τα αντίποινα σε βάρος του Ιράν για την πυραυλική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου θα καθοριστούν βάσει των συμφερόντων του Ισραήλ.

Η επισήμανση εκλαμβάνεται ως αντίδραση στο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post που ανέφερε ότι ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι το Ισραήλ σκοπεύει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, όχι πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Live update: Netanyahu’s office says Israeli interests will determine response to Iran after report suggests US vote a factor https://t.co/qgk4eoZ1dh

— ToI ALERTS (@TOIAlerts) October 15, 2024