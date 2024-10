Η κρατική τηλεόραση του Ιράν παρουσίασε σήμερα, ένα άτομο που εμφανίστηκε να είναι ο υψηλόβαθμος διοικητής της Δύναμης Quds, Ισμαήλ Καανί, σε μία τελετή για έναν υψηλόβαθμο διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν που σκοτώθηκε στον Λίβανο.

Οι αναφορές και οι φήμες σχετικά με την τύχη του Καανί είχαν εξαπλωθεί τις τελευταίες ημέρες μετά την εξαφάνισή του από το προσκήνιο.

Ορισμένοι ανέφεραν ότι ο Καανί μπορεί να σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα στον Λίβανο με στόχο τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ, Χασέμ Σαφιεντίν, ενώ άλλοι ισχυρισμοί ανέφεραν ότι μπορεί να έπαθε καρδιακή προσβολή ή ότι ανακρινόταν από το Ιράν ως ύποπτος για κατασκοπεία.

After much speculation on his whereabouts, here is Quds Force commander Esmail Ghaani on state television tonight at a ceremony in #Iran for the late #IRGCterrorists commander Abbas Nilforoushan. pic.twitter.com/6tkjW6BXjG

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) October 15, 2024