65o ΦΚΘ: Αποκλειστικά στο in τέσσερις από τις ταινίες που θα προβληθούν

Θέματα με έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον εξερευνούν ταινίες του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το προσφυγικό, ο πόλεμος, η αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Ανακαλύψτε μερικές από τις ταινίες της 65ης διοργάνωσης.

Quiet Life

Αλέξανδρος Αβρανάς

Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Ελλάδα, Εσθονία, Φινλανδία

Ειδικές προβολές

Σουηδία, 2018. Ένα μυστηριώδες σύνδρομο που πλήττει τα παιδιά προσφύγων προκαλεί έντονη ανησυχία στους γιατρούς και τους πολιτικούς. Ο Σεργκέι και η Νατάλια αναγκάζονται να δραπετεύσουν από τη χώρα τους μετά από μια επίθεση που παραλίγο να στοιχίσει στον Σεργκέι τη ζωή του.

Το ζευγάρι εγκαθίσταται στη Σουηδία με τις δύο μικρές τους κόρες και περιμένει την απόφαση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης για την αίτηση ασύλου που έχει υποβάλει. Προσπαθούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή: εργάζονται σκληρά, στέλνουν τα παιδιά τους σε σουηδικό σχολείο, μαθαίνουν τη γλώσσα και υπομένουν τους τακτικούς ελέγχους των αρχών, ελπίζοντας πως κάποια μέρα θα αποκτήσουν τη σουηδική υπηκοότητα.

Όταν όμως η αίτησή τους απορρίπτεται, η μικρότερη κόρη τους, η Κάτια, καταρρέει και βυθίζεται σε ένα ανεξήγητο κώμα. Καθώς ο Σεργκέι και η Νατάλια έρχονται αντιμέτωποι με ένα ηθικό δίλημμα, η αντοχή και η αποφασιστικότητα τους δοκιμάζονται.

Μπορούν να βρουν τη δύναμη και την ελπίδα που χρειάζονται για να σώσουν τις κόρες τους;

Η ιστορία του Σουλεϊμάν / Souleymane’s Story

Μπορίς Λοζκίν

Γαλλία

Ανοιχτοί Ορίζοντες

Η ιστορία του Σουλεϊμάν μοιάζει εκ πρώτης όψεως με μια ιστορία σαν όλες τις άλλες.

Την ιστορία τόσων και τόσων εκτοπισμένων μεταναστών που πασχίζουν να επιβιώσουν σε μητροπόλεις της Δύσης, κάνοντας δουλειές του ποδαριού ενώ περιμένουν τη σειρά τους για να κάνουν αίτηση για άσυλο, ανώνυμοι μεταξύ ανωνύμων, χωρίς γλώσσα και χωρίς φωνή.

Όμως το κινηματογραφικό πορτρέτο του Σουλεϊμάν, ενός νεαρού άνδρα από τη Γουινέα που βγάζει τα προς το ζην παραδίδοντας φαστ φουντ με το ποδήλατό του, δεν είναι μια ταινία σαν όλες τις άλλες.

Επιστρατεύοντας μη επαγγελματίες ηθοποιούς (συμπεριλαμβανομένου του συγκλονιστικού πρωταγωνιστή, μετανάστη πρώτης γενιάς)· συνεργαζόμενος με κοινωνικούς λειτουργούς και κυβερνητικές ενώσεις προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (όπως η γαλλική Ofpra, στην ηλεκτρισμένη σκηνή της συνέντευξης)· και κινηματογραφώντας την ίδια του την πόλη με τα μάτια του Άλλου, ο πολυβραβευμένος Παριζιάνος σκηνοθέτης παραδίδει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος μια περίτεχνα απλή ταινία-φόρο τιμής στο σινεμά των Αδερφών Νταρντέν.

Μήνας του μέλιτος / Honeymoon

Ζάνα Όζιρνα

Ουκρανία

Ανοιχτοί Ορίζοντες

23 Φεβρουαρίου 2022, σε μια μικρή πόλη κοντά στο Κίεβο. Ο Τάρας (35) και η Όλια (32) περνούν την πρώτη νύχτα στο νέο τους διαμέρισμα. Το πρωί, τους ξυπνούν εκρήξεις που αντηχούν στον αέρα.

Προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη, αλλά δεν τα καταφέρνουν εγκαίρως. Στο μεταξύ, τα ρωσικά στρατεύματα εγκαθιστούν το αρχηγείο τους στο κτίριο όπου διαμένουν.

Το ζευγάρι βρίσκεται παγιδευμένο στο διαμέρισμά του, χωρίς ρεύμα, νερό και κινητή τηλεφωνία. Για τις επόμενες πέντε μέρες, ο Τάρας και η Όλια θα εξερευνήσουν τα βάθη της πραγματικής οικειότητας μεταξύ δύο ανθρώπων και θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κρίσιμα υπαρξιακά ερωτήματα, ενώ η απειλή του θανάτου παραμονεύει.

Το Honeymoon είναι μία από τις ελάχιστες ταινίες μυθοπλασίας που σχεδιάστηκαν και ολοκληρώθηκαν στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.

Η ταινία αφηγείται μια ιστορία που συνδυάζει τις ρήξεις της ζωής και τις αναταράξεις της ιστορίας, γεννημένη από την αγάπη και την ανάγκη επιβίωσης. Όπως σημειώνει η σκηνοθέτης: «Η τοποθέτηση της ταινίας στην Ουκρανία ήταν και μια πρακτική επιλογή, καθώς πολλοί Ουκρανοί επαγγελματίες του κινηματογράφου έχασαν τις δουλειές τους λόγω του πολέμου ή στρατολογήθηκαν.

Ήταν η μικρή μας συνεισφορά στη διατήρηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας.»

Οι λύκοι πάντα βγαίνουν τη νύχτα / The Wolves Always Come at Night

Γκαμπιριέλ Μπρέιντι

Μογγολία, Αυστραλία, Γερμανία

Ανοιχτοί Ορίζοντες

Συνυφαίνοντας το ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία, το The Wolves Always Come at Night είναι μια είναι μια επίκαιρη υπενθύμιση για τα αδύναμα θεμέλια του τόπου που αποκαλούμε σπίτι μας.

Tο νεαρό ζευγάρι Daava (Davaasuren Dagvasuren) και Zaya (Otgonzaya Dashzeveg) μεγαλώνουν τα τέσσερα παιδιά τους στην αχανή περιοχή Bayankhongor της Μογγολίας, έχοντας μια στενή σχέση με τη γη και τα ζώα.

Μετά από μια σφοδρή αμμοθύελλα που αφήνει στο πέρασμά της καταστροφικές συνέπειες, ο Daava και η Zaya πρέπει να λάβουν μια αδιανόητη απόφαση που θα αλλάξει αμετάκλητα τη ζωή της οικογένειάς τους.

Με την κτηνοτροφία να μην είναι πλέον δυνατή, μετακομίζουν στην πόλη για εργασία. Για τον Daava, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πουλήσει το αγαπημένο του άλογο. Φτάνοντας στο Ουλάν Μπατόρ η οικογένεια εγκαθίσταται στη συνοικία Ger, έναν μεγάλο οικισμό με γιούρτες στα περίχωρα της πόλης, στον οποίο ζουν πλέον οι περισσότεροι από τους πρώην κτηνοτρόφους και όπου ευδοκιμεί ο υπερπληθυσμός και η ρύπανση.

Μια ταινία για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της αστικής μετανάστευσης στους κτηνοτρόφους της Μογγολίας, μέσα από τις εμπειρίες μιας οικογένειας.