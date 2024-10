Το Ιράν απαγόρευσε στους επιβάτες όλων των πτήσεων να μεταφέρουν βομβητές και φορητούς ασυρμάτους, στον απόηχο των επιθέσεων του προηγούμενου μήνα κατά τις οποίες τέτοιες συσκευές επικοινωνίας εξερράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα σε Λίβανο και Συρία, σε μια επίθεση που πολλοί αναλυτές ανά τον κόσμο χαρακτήρισαν ως «τρομοκρατική».

Ο νέος κανονισμός ισχύει τόσο για την καμπίνα επιβατών όσο και για τον χώρο των αποσκευών στα αεροσκάφη, διευκρίνισε το Σάββατο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Ιράν στο πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Οι ταξιδιώτες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα κατά την επιβίβασή τους.

Χιλιάδες βομβητές και φορητοί ασύρματοι που ανήκαν σε μέλη της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ εξερράγησαν τον Σεπτέμβριο. Η Χεζμπολάχ, το Ιράν, ο ΟΗΕ και όλος ο πλανήτης πλην των ΗΠΑ επέρριψαν την ευθύνη στο Ισραήλ. Τουλάχιστον 39 νεκροί και περίπου 3.000 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, ήταν ο απολογισμός των επιθέσεων. Τα θύματα ήταν στην πλειονότητά τους μέλη της Χεζμπολάχ, αλλά και άμαχοι, ιατρικό προσωπικό ή μέλη των οικογένειών τους.

Το Ιράν είναι ο βασικός σύμμαχος της Χεζμπολάχ του Λιβάνου στον πολυετή αγώνα της απέναντι στο Ισραήλ.

If it were iPhones that were leaving the factory with explosives inside, the media would be a hell of a lot faster to cotton on to what a horrific precedent has been set today. Nothing can justify this. It’s a crime. A crime. And everyone in the world is less safe for it.

— Edward Snowden (@Snowden) September 17, 2024