Οποιεσδήποτε επιθέσεις εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων «μπορεί να συνιστούν έγκλημα πολέμου», προειδοποίησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, αφού ισραηλινά άρματα μάχης εισέβαλαν σε βάση της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον νότιο Λίβανο (UNIFIL).

Αυτή ήταν η τελευταία κατηγορία για ισραηλινές παραβιάσεις και επιθέσεις κατά της UNIFIL, τις τελευταίες ημέρες.

«Οι ειρηνευτικές δυνάμεις της UNIFIL παραμένουν σε όλες τις θέσεις και η σημαία του ΟΗΕ συνεχίζει να κυματίζει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες, Στέφαν Ντουζάρικ.

«Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει ότι το προσωπικό της UNIFIL και οι εγκαταστάσεις της δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο. Οι επιθέσεις εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Μπορεί να συνιστούν έγκλημα πολέμου», είπε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#UPDATE «UNIFIL personnel and its premises must never be targeted,» UN Secretary-General Antonio Guterres said in a statement, referring to the blue-helmeted international force. «Attacks against peacekeepers are in breach of international law…(and) may constitute a war crime.» pic.twitter.com/Apr5C12LR4

— AFP News Agency (@AFP) October 13, 2024