Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Ντάνι Ντάνον δήλωσε σήμερα ότι είναι «ακατανόητο» ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν θα μετακινήσουν ειρηνευτικές δυνάμεις από περιοχές στον νότιο Λίβανο, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις πολεμούν μαχητές της Χεζμπολάχ.

Σε ανακοίνωσή του ο Ντάνον τόνισε ότι διερευνώνται οι λεπτομέρειες ενός περιστατικού που σημειώθηκε σήμερα στο οποίο εμπλέκεται η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ (UNIFIL).

«Οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ χρησιμοποιούν τα φυλάκια της UNIFIL ως κρυψώνες και ως ενέδρες. Η επιμονή του ΟΗΕ να διατηρεί τους στρατιώτες της UNIFIL στη γραμμή πυρός είναι ακατανόητη», τόνισε ο Ισραηλινός πρεσβευτής.

Κυανόκρανοι ανεπτυγμένοι στον νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν σήμερα ότι δύο ισραηλινά άρματα μάχης ««εισήλθαν βιαίως» σήμερα Κυριακή ξημερώματα σε μία από τις βάσεις της δύναμης του ΟΗΕ στα σύνορα, σε ένα ακόμη συμβάν τις τελευταίες μέρες επίθεσης του ισραηλινού στρατού κατά μελών της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο νότιο Λίβανο (UNIFIL, FINUL), που άφησαν πέντε κυανόκρανους τραυματίες, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

UNIFIL’s mandate provides for its freedom of movement in its area of operations, and any restriction on this is a violation of resolution 1701.

We have requested an explanation from the IDF from these shocking violations.

— UNIFIL (@UNIFIL_) October 13, 2024