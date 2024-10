Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι βρέθηκε η σορός του διοικητή της Δύναμης Quds, Αμπάς Νιλφορουσάν, ο οποίος σκοτώθηκε στην ισραηλινή επίθεση στο προάστιο Νταχίγιε της Βηρυτού που στοίχισε επίσης τη ζωή στον γενικό γραμματέα της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Η σορός του Νιλφορουσάν πρόκειται να επιστραφεί στο Ιράν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

October 11, 2024