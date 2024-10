Η καταιγίδα Milton έφτασε στη δυτική ακτή της Φλόριντα ως τυφώνας κατηγορίας 3, φέρνοντας ανεμοστρόβιλους, ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, παγιδεύοντας ανθρώπους στα σπίτια τους ή ακόμη και στα νερά των πλημμυρών.

Μόνο στην κομητεία Χίλσμπορο, η οποία περιλαμβάνει την Τάμπα, περισσότεροι από 725 άνθρωποι, καθώς και 128 κατοικίδια ζώα, διασώθηκαν από περιοχές που ήταν επιρρεπείς σε πλημμύρες, δήλωσε ο σερίφης συνταγματάρχης Άντονι Κόλινς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Πέμπτης.

Ολόκληρη η επέλαση του τυφώνα Milton και η αντιμετώπισή του καταγράφηκε από το In.

Μεταξύ των διασώσεων ήταν και μια επιχείρηση στην εγκατάσταση Great American Assisted Living στην Τάμπα, όπου περισσότεροι από 135 κάτοικοι είχαν εγκλωβιστεί λόγω των πλημμυρών. «Πολλοί από αυτούς βρίσκονταν σε αναπηρικά καροτσάκια ή ήταν κατάκοιτοι και δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν εγκαίρως», δήλωσε ο Κόλις. «Η κοινότητά μας ανταποκρίθηκε καλά, αλλά η καταιγίδα αιφνιδίασε πολλούς».

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην κοινωνική πλατφόρμα X από το γραφείο του σερίφη της κομητείας το πρωί της Πέμπτης, ο σερίφης Τσαντ Κρόνιστερ και η μονάδα πεζοναυτών του γραφείου φαίνονται να βοηθούν ένα 14χρονο αγόρι που επέπλεε πάνω σε συντρίμμια αφού παγιδεύτηκε στα νερά των πλημμυρών κατά τη διάρκεια του τυφώνα Μίλτον.

Sheriff Chad Chronister and #teamHCSO‘s Marine Unit rescued a 14-year-old boy who was submerged in floodwaters and floating on debris following Hurricane Milton. pic.twitter.com/mOInO7ZM0j — HCSO (@HCSOSheriff) October 10, 2024

Διέσωσαν εκατοντάδες πολίτες από την οργή του Μιλτον

Τα στελέχη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου φαίνονται να προσπερνούν το αγόρι στο σκάφος, φωνάζοντας «Μείνε εκεί!» καθώς περιστρέφουν το σκάφος. Η βάρκα κατευθύνεται πίσω στον έφηβο και οι αξιωματούχοι φαίνονται να τον βγάζουν από το νερό.

Ο ίδιος λογαριασμός δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο με τους βοηθούς Σερίφη να διασώζουν αρκετούς πολίτες που έχουν παγιδευτεί στα σπίτια τους λόγω των σοβαρών πλημμυρών το πρωί της Πέμπτης.

Οι αξιωματούχοι της κομητείας Χίλσμπορο είχαν δηλώσει προηγουμένως στο ABC News Live ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης στο νερό ήταν «η πρωταρχική μας εστίαση».

Imagine not being in an evacuation zone and having to be rescued. This happened to dozens early today in Clearwater. All from heavy rainfall from Milton. Water was about two feet higher than this! I always try and talk about impacts outside of landfall. Inland flooding is… pic.twitter.com/Rlt40mygI4 — Mike’s Weather Page (@tropicalupdate) October 10, 2024

Η κομητεία του Χίλσμπορο λειτούργησε υποδειγματικά έναντι του Milton

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι που να αποδίδονται στην καταιγίδα στην κομητεία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής διάσωσης της κομητείας Χίλσμπορο Τζέισον Όγκντεν. Αξιωματούχος της πολιτείας δήλωσε ότι μέχρι το πρωί της Πέμπτης είχαν αναφερθεί δεκάδες διασώσεις σε κομητείες όπως οι Χίλσμπορο, Πινέλλας και Πάσκο.

«Μόνο στην κομητεία Πινέλλας, έχουμε πραγματοποιήσει διασώσεις σε ξηρά και νερό, ελέγχους κοινωνικής πρόνοιας, ακόμη και συλλήψεις για λεηλασίες», δήλωσε ο αξιωματούχος. Μία από τις πιο αξιοσημείωτες επιχειρήσεις διάσωσης στην κομητεία ήταν σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο Κλίαργουότερ, όπου η άνοδος των υδάτων απείλησε τη ζωή περίπου 2.000 κατοίκων, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Διασώσαμε περίπου 430 ανθρώπους χρησιμοποιώντας οχήματα και βάρκες για υψηλά νερά», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Πινέλας Μπομπ Γκουαλτιέρι. «Το νερό ήταν τόσο ψηλά που έφτασε μέχρι τα μπαλκόνια του δεύτερου ορόφου ορισμένων διαμερισμάτων, αλλά ευτυχώς, πολλοί κάτοικοι είχαν μετακινηθεί σε υψηλότερο σημείο».Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί μεταξύ των κατοίκων, δήλωσε ο σερίφης.

Οι νεκροί, οι περισσότεροι από ανεμοστρόβιλους, ανέρχονται σε 16 σε ολόκληρη την πολιτεία της Φλόριντα. Οι διακοπές ρεύματος αφορούν 2.265.712 οικίες και επιχειρήσεις.

Πηγή: ABC News Live