Στον ΣΥΡΙΖΑ τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα: Aφήστε τις κλωτσοπατινάδες και πιάστε τις μαντινάδες

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, λατρεμένες μου βιοπαλαίστριες, σε αντίθεση με τη φίλη μου Ντιντί που έχει τσακίσει τόνους ποπ κορν το τελευταίο διάστημα παρατηρώντας -και μασουλώντας ταυτόχρονα – τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, προσωπικά προβληματίζομαι. Θα χρησιμοποιούσα τη φράση του λαού, «έχει πάτο το βαρέλι» και στην ερώτηση θα απαντούσα, φαίνεται πως «όχι, το βαρέλι της Κουμουνδούρου δεν έχει πάτο».

Χαμούλης

Άστραψε και βρόντηξε ο Stefanos βλέποντας το πόθεν έσχες του στη δημοσιότητα και απειλεί θεούς και δαίμονες, ακόμα και με μηνύσεις το κόμμα του οποίου θέλει να ηγηθεί. Στον αντίποδα, το κόμμα του οποίου θέλει να ηγηθεί του στέλνει το μήνυμα να μαζευτεί, διαφορετικά η διαγραφή του είναι ante portas. O τρίτος πόλος, ο Παυλάρας, ως άλλος παιδονόμος, πάει να μαζέψει τα ασυμμάζευτα. «Μαζέψου και πάρε πίσω το εξώδικο στον ΣΥΡΙΖΑ», λέει στον έναν, «μαζευτείτε και αφήστε τις απειλές», λέει στους άλλους. Το γεγονός ότι ο «αψύς» θα ήταν ο πιο αξιοπρεπής και ο πιο ψύχραιμος αυτές τις ώρες, δεν θα το πίστευα ποτέ και να με πληρώνανε.

Χρυσά

Για το θέμα θα συνεδριάσει -ξανά- το Σάββατο η Κ.Ε. του κόμματος. Χρυσά τα έχει πληρώσει τα ξενοδοχεία ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σε περίοδο που δεν υπάρχει φράγκο. Κάθε λίγο και λιγάκι, τσουπ κλείστε και μια αίθουσα να τα πούμε. Αναρωτιέμαι γιατί δεν μαζεύονται σε καμιά αλάνα να κάνουν τη δουλειά τους, να γλιτώσουν και τα ενοίκια. Έτσι κι αλλιώς, όπως πάει το πράγμα, το μόνο που δεν έχουμε δει ακόμα είναι να φύγουν τίποτε καρέκλες, να πιαστούν μαλλί με μαλλί, να δαγκώνει ο ένας τον άλλον κι όλα αυτά τα ωραία. Στην αλάνα θα έχουν άπλα, πολεμοφόδια (σίγουρα θα βρουν μικρές πέτρες, τίποτα καδρόνια κλπ.) και θα βγάλουν το άχτι τους μια και καλή.

Συνθήματα

Αν υποψιαστώ ότι το Σάββατο η Κ.Ε. αποφασίσει την παραπομπή Κασσελάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής για «εχθρική συμπεριφορά», απέναντι στο κόμμα και παράλληλα τον Stefanos έξω από το ξενοδοχείο να διαδηλώνει με τους οπαδούς του και με το σύνθημα «give me back the marbles», παρντόν, «give me back the presidency», θα πεθάνω!

Αποστάσεις

Κατ΄ αρχήν – κι αυτό έχει ενδιαφέρον για το τι θα γίνει το σαββατοκύριακο – φαίνεται πως το μπλοκ των 163 που ψήφισε την καθαίρεση του κ. Κασσελάκη μάλλον δεν υφίσταται! Ο κ. Παύλος Πολάκης με την ομάδα του – είναι μεταξύ 13 και 20 μελών της Κεντρικής Επιτροπής – διαφωνούν με την διαγραφή και το επαναλαμβάνουν δοθείσης ευκαιρίας. Αποστάσεις από το ενδεχόμενο της διαγραφής έχουν πάρει και οι κκ Νίκος Σκορίνης και Πάνος Ρήγας – τμήμα της παλιάς ΡΕΝΕ – και όσους επηρεάζουν από το κορυφαίο όργανο….

Και οι άλλοι

Απέναντι στην διαγραφή είναι το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, η οποία ανήκει στο κλίμα του κ. Νίκου Παππά, όπως επίσης και η κυρία Ρένα Δούρου και η επιρροή της στην Κεντρική Επιτροπή. Ετσι στο θέμα της διαγραφής το «μπλοκ της αποκαθήλωσης» δεν υφίσταται!

Η Επιτροπή Δεοντολογίας;

Επίσης απ΄ ότι μου λένε – κι όχι από την πλευρά των kasselistas – η πρόταση της διαγραφής για να περάσει από την Επιτροπή Δεοντολογίας απαιτούνται τα δύο τρίτα του σώματος, δηλαδή οι 10 στα 15 μέλη. Αυτός ο συσχετισμός δεν υπάρχει. Αλλά και στην αναστολή του μέλους που χρειάζεται απλή πλειοψηφία, δηλαδή οι 8 στους 15, ο συσχετικός – έτσι μου λένε – είναι οριακά θετικός για τον κ. Κασσελάκη!

Θα συμμετέχουν

Τούτων δοθέντων, λοιπόν, – που λέγανε και παλιά – η πλευρά του κ. Κασσελάκη θα συμμετάσχει ομοθύμως στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Κι η … «κλωτσοπατινάδα» θα πάει σύννεφο! Βέβαια το διαζύγιο σε πολλές περιπτώσεις είναι προτιμότερο από μία … αβίωτη συμβίωση. Αλλά έχω την εντύπωση πως είναι νωρίς ακόμη για την υποβολή της αίτησης διαζυγίου. Δεν έχουν πέσει ακόμη στο … 4%! Καταβάλλουν όμως φιλότιμες προσπάθειες!

Μαντινάδα

Αν φανταστώ ότι αργά ή γρήγορα θα αρχίσουν να πέφτουν φάπες στον ΣΥΡΙΖΑ, θέλω τον Παυλή να κάθεται σε μια γωνιά ως άλλος βάρδος στο χωριό του Αστερίξ και να απαγγέλει μαντινάδες τύπου «Κοπέλια μη μαλώνετε, κοπέλια μη θρηνείτε, μια στάλα είναι η ρουφιάνα η ζωή, όλοι στο χώμα θε να μπείτε».

Οι γείτονες

Είναι προφανές ότι η δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες έβαλε «φωτιά στα τόπια»! Κι επιτάχυνε τις εξελίξεις. Πόσο μάλλον που στο γειτονικό «μαγαζί» οι πιθανότητες να επανεκλεγεί ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης είναι περισσότερες από το να κερδίσει ο κ. Χάρης Δούκας!

Στην άμμο…

Χθες όμως – κι αυτό δείχνει κάτι – ο κ. Δούκας δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι δεν τον ενδιαφέρει ένας νέος φορέας της κεντροαριστεράς! Οπα τις…. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα σενάρια, τα σχέδια επί χάρτου, οι συμφωνίες και οι υποσχετικές ήταν γραμμένες στην άμμο τελικά! Διότι ο κ. Δούκας βλέπει πως στις εκλογές της Κυριακής το εκλογικό σώμα θα είναι μικρότερο από αυτός της 6ης Οκτωβρίου!

Δηλαδή;

Δηλαδή θα είναι το «σκληρό ΠΑΣΟΚ» που όσο νάναι όλο και κάποια «αντισυρέζεικα» αντανακλαστικά διαθέτει – όχι όλο, το μεγαλύτερο μέρος του. Ετσι η μεγάλη κεντροαριστερά, η ανασυγκρότηση, η ανασύνθεση της, πείτε το όπως θέλετε, το σχέδιο που τον είχε … εμπνεύσει «πάει περίπατο»! Ετσι από την άλλη πλευρά, οι «γείτονες» έχουν ανεβάσει «μαύρες πλερέζες»….

Ο κ. Παύλος Γερουλάνος

Από την άλλη πλευρά όμως, στην Χαριλάου Τρικούπη, ετοιμάζονται για την επόμενη Κυριακή. Να υποδεχθούν το νέο(;) πρόεδρο. Ως ευπατρίδης του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ο κ. Παύλος Γερουλάνος συναντήθηκε με τους δύο υποψηφίους και τους έδωσε τις θέσεις του για την πολιτική του κόμματος. Ανοιχτά και δημόσια. Μάλιστα. Και δεν σκοπεύει να στηρίξει δημόσια ή ιδιωτικά κανέναν από τους δύο!

Αποχή

Όμως το γεγονός ότι τα στελέχη και ο κόσμος που τον ψήφισε, απογοητεύτηκε, κυρίως γιατί έχασε για μία «φούχτα ψήφους», όπως και οι ψηφοφόροι της κυρίας Αννας Διαμαντοπούλου, προϊδεάζει για μεγάλη αποχή. Πόση; Είναι έωλη οποιαδήποτε εκτίμηση. Στις προηγούμενες εκλογές, του 2021, απείχαν στο δεύτερο γύρο περίπου 63.000 ψηφοφόροι. Τώρα; Να είναι 50.000; Να είναι 100.000; Ποιος ξέρει….

Πλεονέκτημα

Όμως όσο μικραίνει το εκλογικό σώμα, τόσο αποκτά μεγαλύτερο πλεονέκτημα ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Τον κομματικό μηχανισμό – όσα «τραύματα» κι αν έχει υποστεί – το ελέγχει. Το πλεονέκτημα του κ. Ανδρουλάκη είναι μειονέκτημα για τον κ. Δούκα και για τα μεγαλεπήβολα σχέδια που είχε. Αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει….

Το debate

Κι ελπίζουν στο νέο debate, των δύο αυτή τη φορά. Δεν είναι τυχαίο ότι το ζήτησε ο κ. Δούκας – ενώ το debate προ των δημοτικών εκλογών τον έκανε γνωστό και συμπαθή, το πρόσφατο τον έριξε, δεν πήγε καλά. Ελπίζει ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο προετοιμασμένος και θα κατορθώσει να κερδίσει όσα δεν κέρδισε προ ημερών. Θα φανεί….

Ξεκουράζεται

Δεδομένου ότι οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά μονοπωλούν την δημόσια σφαίρα, έχει μετατοπιστεί και το ενδιαφέρον από την κυβερνητική καθημερινότητα. Να πάρει κι αυτή μια ανάσα. Τόσο «ξύλο» έχει φάει το τελευταίο διάστημα, με όσα έχουν συμβεί. Να μην γελάσει λίγο το χειλάκι της;