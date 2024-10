Τόλμη και Γοητεία, τι θέλει ο φαντάρος στην πορεία, ο Stefanos χαίρεται για το ΠΑΣΟΚ, οι 87 του ετοιμάζουν ηλεκτροσόκ

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, λατρεμένες μου βιοπαλαίστριες σάς καλημερίζω από το πάντα αριστοκρατικό Κολωνάκι. Βγήκα νωρίς για περίπατο σήμερα, ήπια κι έναν καφέ με την φίλη μου Ντιντί πέριξ της πλατείας και πιάσαμε το κουβεντολόι. Πολύ την αγαπώ την Αθήνα και δη το Κολωνάκι. Είναι σαν να ζεις το House Of Cards αλά ελληνικά. Σεξ και εξουσία!

Ανατροπή;

Η κουβέντα ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλάμε να γίνει ένα νέο debate μεταξύ των δύο, του Νίκου και του Χάρη, του Χάρη και του Νίκου. Θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον τώρα, θα είναι σίγουρα πιο άμεσο και ίσως τα πράγματα να πάνε καλύτερα για τον δήμαρχο της καρδιάς μας που αγκομάχησε, είναι η αλήθεια, να περάσει στο δεύτερο γύρο. Λέτε να κάνει ☺τη μεγάλη ανατροπή; Η Ντιντί που είναι φαν του και τον ψήφισε πέρυσι λέει ναι, εγώ πάλι που είμαι περισσότερο κυνική κι έχουν δει πολλά τα υπέροχα μάτια μου, λέω όχι.

Συναντήσεις

Ο Καστανίδης, λέει, στηρίζει Χάρη Δούκα στον δεύτερο γύρο. Εμ βέβαια, μετά από το χουνέρι που του έκανε ο Νίκος στις εθνικές εκλογές, ποιόν θα ψήφισε, τον Ραταπλάν; Από την άλλη μαθαίνω ότι σήμερα, θα συναντηθούν λέει ο Νίκος με τον Παύλο. Λίγο αργότερα ο Παύλος θα δει και τον Χάρη. Οι κακές γλώσσες πέριξ της πλατείας λένε ότι οι δύο τελευταίοι δεν πολυσυμπαθιούνται. Τί θα ζητήσει άραγε η μεγάλη έκπληξη του πρώτου γύρου για να στηρίξει την Κυριακή;

Το fund Τόλμη Και Γοητεία

Την ώρα που πίναμε τον καπουτσίνο μας, η Ντιντί μου μόστραρε την «Αυγή». Έχει κάτι συνήθειες αυτή η γυναίκα. Απορώ με την καρδιά της. Και το μυαλό της. Τέλος πάντων μου είπε να διαβάσω μια αποστροφή από ένα άρθρο του Θανάση Καρτερού, της «φωνής του Τσίπρα», όπως συνήθιζαν να λένε οι παροικούντες της Κουμουνδούρου. Και τι έγραφε; Μεταφέρω λέξη προς λέξη: «βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη ώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιστροφή της πορείας, η προσπάθεια μιας νέας ωριμότητας, που προϋποθέτει ουσία και σοβαρότητα, είναι σήμερα εκ των ων ουκ άνευ. Και το πρώτο βήμα, για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν μπορεί παρά να είναι η ματαίωση, με όρους πολιτικής αντιπαράθεσης και δημοκρατίας, της επιθετικής εξαγοράς του ΣΥΡΙΖΑ από το fund Τόλμη και Γοητεία. Οι επικείμενες εκλογές, με όλες τις δυσκολίες και τις παγίδες τους, είναι μια ευκαιρία -η τελευταία- γι’ αυτό. Όσοι εννοείτε λάβετε τα μέτρα σας…».

Μπρουτάλ

Ερεθίστηκα τολμώ να πω. Αυτοί οι αριστεροί ενίοτε βγάζουν κάτι μπρουτάλ, κάτι μοναδικά πρωτόγονο που μπορεί να κάνουν και τις πιο πλούσιες κολωνακιώτικες λαγόνες να ανατριχιάσουν. Αυτά τα «πουμαρό» κομμουνιστικά διαγγέλματα έχουν κάτι το διαστροφικό. Αλλά για να επανέλθω στο σχολιασμό αφού συνεφέρω τον εαυτό μου, αναρωτιέμαι. Τι εννοεί με το «Τόλμη και Γοητεία» ο αρθρογράφος; Τον Stefanos και τον Tyler; Είναι δηλαδή ας πούμε σαν κάτι τον Ριτζ και τον Θόρντον του ΣΥΡΙΖΑ; Για να μην μπερδεύεστε, υπενθυμίζω ότι οι δύο τελευταίοι ήταν τα αδέλφια Φόρεστερ στο σήριαλ.

Η σιωπή των αμνών

Κι αν εννοεί, αυτό που φαντάζομαι ότι εννοεί, λίγο αργά δεν το αντιληφθήκανε εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ ότι ο νέος αρχηγός ήταν made in USA; Ακόμα κι αν έχει ως πρότυπο την οικογένεια Φόρεστερ, τιμή του και καμάρι του, του Stefanos. Αμ δεν ήξερε να έχει την οικογένεια Κουτρούμπα στην Κολοπετινίτσα! Αμάν πια με αυτούς τους αριστερούς και την μιζέρια τους. Δεν μπορώ, ειλικρινά. Μην δουν άνθρωπο να λάμπει -καλή ώρα ο Stefanos και ο Tyler – να πέσουν να τον φάνε. Κατόπιν εορτής βέβαια γιατί έως και πριν λίγους μήνες, όλοι όσοι έχουν απομείνει στο πάλαι ποτέ ισχυρό κόμμα της Κουμουνδούρου γύριζαν την ελληνική εκδοχή της «Σιωπής των Αμνών», κοινώς «μούγκα στη στρούγκα».

Χάρηκαν

Η πλευρά των kasselistas «διάβασε» τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ ως θετικές για τους ίδιους, διότι θεωρούν ότι απομακρύνεται ο κίνδυνος – ενδεχόμενης – διάσπασης και συμμετοχής του κόμματος σε ένα «σενάριο ανασύνθεσης» και δημιουργίας ενός νέου σχηματισμού! Μειδιώ για να μην με πιάσουν τα γέλια και πουν ότι μια Τζέλα ξεκαρδίζεται. Το γεγονός ότι τρώνε τα λυσσακά τους εδώ και τρεις μήνες δεν τους απασχολεί; Τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ περίμεναν για να διατυπώσουν μια τόσο πρωτοποριακή άποψη; Άστους να χαίρονται, μου είπε η Ντιντί. Ο λογαριασμός θα έρθει μετά…

Στεναχωρήθηκαν

Η πλευρά των «87» αντιθέτως πήρε «μία κρυάδα» για το ίδιο λόγο που χάρηκαν οι kasselistas. Και κυρίως όσοι είχαν ετοιμάσει τα «μπαγκάζια» τους για να μεταφερθούν στη Χαριλάου Τρικούπη! Σε αυτό θα συμφωνήσω. Βλέπετε, μια επανεκλογή Ανδρουλάκη κλείνει το δρόμο σε εκείνους που στον ΣΥΡΙΖΑ το είχαν φτιάξει δίπορτο στο μυαλό τους. Τύπου, αν πάρει ο Κασσελάκης το κόμμα, we will always have Paris…. συγγνώμη, το ΠΑΣΟΚ!

O έλεγχος

Ως εκ τούτου ουδείς ασχολείται με τις εσωκομματικές εκλογές και τους υποψηφίους. Ολοι ασχολούνται πλέον με το επικείμενο συνέδριο. Και τον έλεγχο του. Εκεί «θα πέσουν κορμιά»! Το μέτρο εκλογής των συνέδρων άλλαξε, κι από 1 σύνεδρος προς 40 μέλη, έγινε 1 σύνεδρος προς 60 μέλη. Και τούτο για να περιορίσουν λένε την επιρροή του κ. Στέφανου Κασσελάκη. Μα και λεκές να ήταν, πιο εύκολα θα έφευγε απ’ το ρούχο, απ’ ότι ο Stefanos από το κόμμα.

Για λύπηση

Πάντως εκείνον που λυπάμαι περισσότερο είναι ο Πέτρος Παππάς. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος βουλευτής που κάθε λίγο και λιγάκι τον αδειάζει το κόμμα του με ανακοινώσεις. Τί του ήρθε πάλι και σχολίασε την παρουσία κληρωτού φαντάρου σε αντιπολεμική διαδήλωση του ΚΚΕ. «Αυτά καλό είναι να μην γίνονται», είπε μέσες άκρες ο καλός μου και τσουπ να η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου: «Οι δηλώσεις του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Π. Παππά σχετικά με τον στρατιώτη που συμμετείχε σε αντιπολεμική εκδήλωση, δεν εκφράζουν επ’ ουδενί τρόπο τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στη χώρα μας, οι κληρωτοί δεν στερούνται των πολιτικών τους δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια της θητείας τους». Οφείλω να το ομολογήσω πάντως, αυτό το παιδί είναι δήλωση και ζημιά, ζημιά και δήλωση.