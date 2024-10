Αναφορές για εκρήξεις κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν στο Ιράν

Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές σε Γάζα και Βηρυτό, δείχνοντας έτοιμο να επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο. Οι IDF ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσει σύντομα επιχειρήσεις στη νότια ακτή του Λιβάνου, με την πολεμική αεροπορία να έχει ενεργό ρόλο, ενώ θα εμπλακεί και το ισραηλινό ναυτικό.

Ο Νετανιάχου σε μήνυμά του για τον ένα χρόνο από την εισβολή της Χαμάς στα ισραηλινά εδάφη υπογράμμισε ότι «όσο ο εχθρός απειλεί την ύπαρξή μας και την ειρήνη της χώρας μας θα συνεχίσουμε να πολεμάμε» με την παλαιστινιακή οργάνωση να υπόσχεται ότι «θα συνεχίσει τη μάχη σε έναν μακρύ πόλεμο φθοράς».

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής βάσης, στο βόρειο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσει εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής βάσης στην περιοχή Γκλιλότ, κοντά στο Τελ Αβίβ, αφιερώνοντας την επίθεση στη μνήμη του ηγέτη του κινήματος Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου σε ισραηλινό πλήγμα.

Στη συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται η μεγαλύτερη βάση των υπηρεσιών πληροφοριών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), καθώς και το αρχηγείο της Μοσάντ, υπογραμμίζουν οι Times of Israel. Είχε γίνει ξανά στόχος επίθεσης της Χεζμπολάχ τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με ενημέρωση των IDF, εκτοξεύτηκαν πέντε ρουκέτες από τον Λίβανο, ορισμένες αναχαιτίστηκαν και άλλες έπεσαν στο ύπαιθρο χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Δύο ισχυρές εκρήξεις φέρεται να ακούστηκαν στις πόλεις Ισφαχάν και Σαρ-ε Ρέι γύρω στη 01:20 τοπική ώρα σήμερα, 8/10/2024, κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Η πηγή και τα αίτια των εκρήξεων παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ οι αρχές του Ιράν δεν έχουν κάνει ακόμη επίσημες δηλώσεις για το θέμα.

Μάρτυρες μοιράστηκαν βίντεο και εικόνες από τις εκρήξεις, πυροδοτώντας αντικρουόμενες εικασίες. Αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφορές για θύματα ή ζημιές, η χρονική στιγμή των εκρήξεων έχει εγείρει ανησυχίες, ειδικά καθώς συμπίπτουν με συνεχιζόμενες στρατιωτικές ασκήσεις στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Explosions heard near the Isfahan Nuclear Facility in Iran. Something is also on fire pic.twitter.com/y4N74wgp6G



Ο στρατός του Ιράν μιάμιση ώρα αργότερα διέψευσε ότι υπήρξε έκρηξη στην πόλη Ισφαχάν.

«Η αεροπορική βάση του Khatam al-Anbiya αρνείται τις φήμες για έκρηξη στην πόλη Ισφαχάν» αναφέρει η ανακοίνωση των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. «Οι Σιωνιστές τρομοκράτες είναι καλοί μόνο στο να επιχειρούν σε αδιαμφισβήτητο εναέριο χώρο και να ρίχνουν βόμβες σε γυναίκες και παιδιά».

The Khatam al-Anbiya Air Defense Base has denied the rumors of an explosion in the city of Isfahan.

The Zionist terrorists are only good at operating in uncontested airspace and dropping bombs on women and children.

— Iran Military (@IRIran_Military) October 7, 2024