Γιατί ένα έργο τέχνης βρέθηκε στα… σκουπίδια

Οι ιθύνοντες ενός ολλανδικού μουσείου βρήκαν, ένα έργο τέχνης που μοιάζει με δύο άδεια κουτιά μπύρας, στα σκουπίδια. Τα κουτιά μπύρας κατέληξαν εκεί αφού ένα μέλος του προσωπικού το πέταξε κατά λάθος νομίζοντας ότι είναι σκουπίδια. Το έργο, με τίτλο All The Good Times We Spent Together του Γάλλου καλλιτέχνη Alexandre Lavet, φαίνεται με την πρώτη ματιά να είναι δύο πεταμένα και βαθουλωμένα κουτιά μπύρας.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, Guardian, αν δει κανείς τα συγκεκριμένα κουτιά, θα καταλάβει ότι είναι σχολαστικά ζωγραφισμένα στο χέρι με ακρυλικά και «χρειάστηκε πολύς χρόνος και προσπάθεια για να δημιουργηθούν», σύμφωνα με το μουσείο. Αλλά η καλλιτεχνική τους αξία χάθηκε από έναν μηχανικό, ο οποίος τα είδε να εκτίθενται σε ένα ασανσέρ και τα πέταξε στον κάδο απορριμμάτων.

Τι ανέφερε εκπρόσωπος του μουσείου

Η Froukje Budding, εκπρόσωπος του μουσείου LAM στο Lisse της δυτικής Ολλανδίας, δήλωσε στο AFP ότι τα έργα τέχνης συχνά αφήνονται σε ασυνήθιστα μέρη – εξ ου και η έκθεση σε ασανσέρ. «Προσπαθούμε να εκπλήσσουμε συνεχώς τον επισκέπτη», είπε. Η επιμελήτρια Elisah van den Bergh επέστρεψε από ένα σύντομο διάλειμμα και παρατήρησε ότι τα κουτιά είχαν εξαφανιστεί.

Τα ανέκτησε από μια σακούλα απορριμμάτων την τελευταία στιγμή, καθώς επρόκειτο να πεταχτούν. «Τώρα έχουμε τοποθετήσει το έργο σε μια πιο παραδοσιακή θέση σε ένα βάθρο, ώστε να μπορεί να ξεκουραστεί μετά την περιπέτειά του», δήλωσε η Budding. Τόνισε ότι δεν υπάρχει «καμία κακία» προς τον μηχανικό, ο οποίος μόλις είχε ξεκινήσει στο μουσείο. «Απλώς έκανε τη δουλειά του», είπε.

«Τα κουτιά είναι απίθανο να μείνουν για πολύ στην παραδοσιακή τους πλίνθο»

Η Sietske van Zanten, διευθύντρια του μουσείου, δήλωσε: «Ο κ. Βαν Ζάντεν, ο διευθυντής του μουσείου, είπε ότι..: «Η τέχνη μας ενθαρρύνει τους επισκέπτες να δουν τα καθημερινά αντικείμενα υπό νέο πρίσμα». «Παρουσιάζοντας έργα τέχνης σε απροσδόκητα μέρη, ενισχύουμε αυτή την εμπειρία και κρατάμε τους επισκέπτες σε εγρήγορση», πρόσθεσε ο Van Zanten.

«Έχοντας αυτό κατά νου, τα κουτιά είναι απίθανο να μείνουν για πολύ στην παραδοσιακή τους πλίνθο», δήλωσε ο Budding. «Πρέπει να σκεφτούμε καλά ένα προσεκτικό μέρος για να τα τοποθετήσουμε στη συνέχεια», είπε.

Ατυχή γεγονότα

Το περιστατικό είναι το τελευταίο σε μια μακρά σειρά από ατυχή γεγονότα που συμβαίνουν με έργα τέχνης σε γκαλερί και μουσεία. Το 2023 ένας άνδρας που δήλωσε ότι πεινούσε έφαγε μια μπανάνα που είχε κολληθεί με ταινία σε έναν τοίχο ως μέρος μιας εγκατάστασης του Ιταλού καλλιτέχνη Maurizio Cattelan σε μια γκαλερί στη Σεούλ.

Το 2011 ένας υπερβάλλοντας ζήλος καθαριστής στη Γερμανία κατέστρεψε ένα έργο σύγχρονης τέχνης αξίας 690.000 λιρών, αφού το πέρασε για ένα οχληρό αντικείμενο που χρειαζόταν ένα καλό τρίψιμο.

Το γλυπτό του Γερμανού καλλιτέχνη Martin Kippenberger, ο οποίος θεωρούνταν ευρέως ως ένας από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες της γενιάς του μέχρι το θάνατό του το 1997, ήταν δάνειο στο Μουσείο Ostwall στο Ντόρτμουντ όταν έπεσε θύμα του καθαριστή.