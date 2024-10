Ο νέος… Κίναν Έβανς και η «signature move» του Σπανούλη: Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο απειλεί τον Ολυμπιακό… (vids)

Ο Ολυμπιακός έκανε πρεμιέρα με διπλό στο Λαύριο στο ελληνικό πρωτάθλημα, επικράτησε πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 93-75 και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του.

Οι ερυθρόλευκοι στο τρίτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν δεν έπιασαν υψηλά στάνταρ απόδοσης, έδειξαν ξανά ότι… ψάχνονται και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην απαιτητική εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πειραιώτες μετά την ήττα στην Πόλη από τη Φενέρ στην πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποδέχονται στο ΣΕΦ την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι την Παρασκευή (11/10, 21:15), που επικράτησε την περασμένη βδομάδα της Μπαρτσελόνα στο Κάουνας με 74-67.

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντι του τον Ίγκνας Μπραζντέικις, που πέρσι έπαιξε στο λιμάνι, αλλά και τον γνώριμο από το ελληνικό πρωτάθλημα και αντικαταστάτη του Κίναν Έβανς στους Λιθουανούς, Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο 26χρονος γκαρντ αποκτήθηκε από τη Ζαλγκίρις, με τον Τρινκιέρι να βλέπει στο… πρόσωπο του τον νέο… Έβανς, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος πέρσι και συνεχίζει στον Ολυμπιακό.

Ο Φρανσίσκο με το «καλημέρα», έχει δείξει άγριες διαθέσεις στη Λιθουανία, έχει αρχίσει τις… υψηλές πτήσεις και πρωταγωνιστεί, με αποκορύφωμα φυσικά την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, που έκανε… όργια και ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι.

Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου και της Μπάγερν ήταν καταλυτικός, σκοράροντας 19 πόντους σε 18 λεπτά, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ, αλλά και 4 ριμπάουντ. Ο Φρανσίσκο όμως έκανε τη διαφορά με δύο μεγάλα τρίποντα που πέτυχε στο ματς με τους μπλαουγκράνα, με το ένα εξ αυτών να γίνεται αντικείμενο συζήτησης λόγω… Βασίλη Σπανούλη.

O διεθνής με την εθνική ομάδα της Γαλλίας «ξέρανε» την Μπάρτσα στην πρεμιέρα, με μία κίνηση σήμα κατατεθέν του «Kill Bill», ο οποίος τον είχε παίκτη στο Περιστέρι. Ο Φρανσίσκο έβαλε το τρίποντο και πήγε τη διαφορά στους 7, ασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη των Λιθουανών.

Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου, στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση, τόνισε ότι νιώθει υπέροχα που σκόραρε με το στυλ του πρώην προπονητή του στο Περιστέρι, Βασίλη Σπανούλη.

Από εκεί και πέρα, ο Φρανσίσκο μετά το τέλος του αγώνα ρωτήθηκε ποια είναι τα συναισθήματά του μετά το καλάθι αυτό και ο ίδιος θυμήθηκε τον «μύθο» της Euroleague: «Είναι απίθανο να μοιάζεις στον Σπανούλη. Αυτή είναι η κίνησή του, οπότε του δίνω τα εύσημα, την έκανα σήμερα και είμαι απλά χαρούμενος φίλε!», είπε στον δημοσιογράφο της Euroleague ο Σιλβέιν Φρανσίσκο!

The play has ‘Spanoulis’ written all over it and Sylvain Francisco knows it🔊👇@bczalgiris https://t.co/CghEeLz5rg pic.twitter.com/wxZ6AxoZT3

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2024