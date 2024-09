Ο Μάικ Τζέιμς «έκοψε» τον Κίναν Έβανς (pic)

Ο Μάικ Τζέιμς κλήθηκε να επιλέξει «βασικό», «αναπληρωματικό» και τον παίκτη που θα «κόψει» ανάμεσα στους Σέιν Λάρκιν, Γουέιντ Μπόλντγουιν και Κίναν Έβανς, σε ένα γνωστό πια δίλημμα που μπαίνει σε αρκετούς παίκτες της Euroleague.

Έτσι σε βίντεο που ανέβηκε από την Μονακό στο «Χ», ο Αμερικανός σκόρερ και MVP της περασμένης regular season την Euroleague, διάλεξε ως starter τον σταρ της Αναντολού Εφές, άφησε στον πάγκο τον πρώην άσο της Μακάμπι Τελ Αβίβ και νυν της Φενέρμπαχτσε, και «έκοψε» τον πλέι μέικερ του Ολυμπιακού.

Προφανώς αυτό που σκέφτηκε και προχώρησε σε αυτή την επιλογή είναι πως προς το παρόν ο Κίναν Έβανας είναι ανενεργός εξαιτίας του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί και αναμένεται να κάνει το «comeback» στα παρκέ περίπου τον Ιανουάριο.

Do you agree with Mike James’ START/BENCH/CUT picks of these EuroLeague guards? 🤔

START: 🇺🇸 Shane Larkin

BENCH: 🇺🇸 Wade Baldwin IV

CUT: 🇺🇸 Keenan Evans pic.twitter.com/DWVCz9Vm9F

— BasketNews (@BasketNews_com) September 24, 2024