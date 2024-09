Τζέιμς: «Ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη» (pic)

Ο Μάικ Τζέιμς είναι ο MVP της περασμένης σεζόν στην Euroleague και φέτος παρέμεινε στη Μονακό με σκοπό να επιστρέψει στο Final Four της διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός σταρ της Euroleague παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, αποδεχόμενος πως είναι καλύτερος και από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα ένας follower του γκαρντ της Μονακό διαφώνησε με ένα σχόλιο που έκανε για τη νίκη της Μάλαγα επί της Ρεάλ στον τελικό του Σούπερ Καπ, με τον φίλαθλο να χαρακτηρίζει τους Μαδριλένους καλύτερη ομάδα της Ευρώπης.

Ο Μάικ Τζέιμς, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, απάντησε γράφοντας: «Κέρδισαν ένα παιχνίδι και τώρα είναι η καλύτερη ομάδα; Κι επίσης η Ρεάλ δεν είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός».

Unicaja is the champion of the @acb supercup against the best team in Europe but @TheNatural_05 says they are better 🤣🤣🤣

The joke tells itself.

— ProspectAcb (@AcbProspect) September 22, 2024