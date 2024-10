Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρουκέτες που εκτόξευσε το βράδυ της Κυριακής (6/10) η Χεζμπολάχ εναντίον της Χάιφας, στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές που επικαλούνται οι Times of Israel.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία.

Νωρίτερα, το φιλοϊρανικό κίνημα επιβεβαίωσε την επίθεση, υποστηρίζοντας πως στόχος ήταν ισραηλινή στρατιωτική βάση κοντά στη Χάιφα.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων MDA ανέφερε ότι από την επίθεση με ρουκέτες ένας έφηβος τραυματίστηκε μέτρια και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ο δήμαρχος της Τιβεριάδας ενημέρωσε, με τη σειρά του, ότι η πόλη δέχτηκε μπαράζ ρουκετών. Η μία βρήκε στόχο και έξι αναχαιτίστηκαν.

Footage shows the site of a rocket impact in Haifa this evening. pic.twitter.com/iBAnOvUU3p

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 6, 2024