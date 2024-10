Ο Φιντάν συνάντησε την «Ανώτατη Συμβουλευτική Επιτροπή Τούρκων της Δυτικής Θράκης»

Ψηλά στα ζητήματα που η Τουρκία δεν εγκαταλείπει, όσον αφορά τις σχέσεις της με την Ελλάδα παραμένει η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Η μειονότητα που η τουρκική πλευρά επιμένει να χαρακτηρίζει τουρκική και να επιχειρεί να αξιοποιήσει σε κάθε περίοδο που υπάρχει ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το καλό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα «ήρεμα νερά» ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ποτέ δεν έχει σταματήσει να μιλά για «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη.

Την ίδια στιγμή το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε επαφή με τους φορείς που επιμένουν να μιλούν για «τουρκική μειονότητα στη Θράκη», όπως η «Ανώτατη Συμβουλευτική Επιτροπή Τούρκων της Δυτικής Θράκης», η οποία χαρακτηρίζεται αντιπροσωπευτικό όργανο της εν λόγω διεκδίκησης και φέρεται να ελέγχεται από την Άγκυρα.

Τη Δευτέρα ο Χακάν Φιντάν δέχθηκε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών τα μέλη της «Ανώτατη Συμβουλευτική Επιτροπή Τούρκων της Δυτικής Θράκης», αναρτώντας μάλιστα και σχετική φωτογραφία στο x.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan received the members of the Consultative Committee of Turkish Minority of Western Thrace. pic.twitter.com/Of79RYy615

