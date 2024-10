Η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ενώπιον του βρετανικού κοινοβουλίου

Αυτό το μήνα οι Βρετανοί νομοθέτες θα κληθούν να εξετάσουν προτάσεις σχετικά με την εθελούσια υποβοηθούμενη αυτοκτονία ώστε να δώσουν στους ανίατα άρρωστους ανθρώπους το δικαίωμα να τερματίσουν τη ζωή τους.

Τα σχέδια, τα οποία ισχύουν στην Αγγλία και την Ουαλία, θα τεθούν ενώπιον του κοινοβουλίου σε νομοσχέδιο που θα υποβάλει η βουλευτής των Εργατικών Κίμ Λίντμπιτερ.

Μιλώντας στο BBC, η Leadbeater δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα» να συζητηθεί η υποβοήθηση του θανάτου, αφού οι βουλευτές απέρριψαν μια παρόμοια μεταρρύθμιση το 2015.

«I think the time is right to have this debate»

