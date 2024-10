Σοκαριστικός τραυματισμός του Καρβαχάλ και αγωνία στη Ρεάλ (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας με 2-0 της Βιγιαρεάλ, όμως η νίκη ήταν πύρρειος, αφού οι μερένγκες βρίσκονται σε αγωνία μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ντάνι Καρβαχάλ.

Συγκεκριμένα, ο δεξιός οπισθοφύλακας των Μαδριλένων χτύπησε τα τελευταία λεπτά του αγώνα σε μια άσχημη φάση. Στην προσπάθειά του να απομακρύνει, τέντωσε το γόνατο, με τον αντίπαλό του να… τσιμπάει την μπάλα και τον Ισπανό μπακ να βρίσκει «αέρα».

Αμέσως έπεσε στο έδαφος και έδειξε να υποφέρει, με τους γιατρούς να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκτός με φορείο.

Μετά το παιχνίδι, ο Κάρλο Αντσελότι ρωτήθηκε για τον 32χρονο αμυντικό τονίζοντας: «Ο Καρβαχάλ έχει υποστεί ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Είμαστε όλοι πολύ στεναχωρημένοι».

