Το 90% του Σλοτ και η Νότιγχαμ που στέρησε το απόλυτο στους «κόκκινους»

Η Λίβερπουλ είχε δύσκολη εκτός έδρας αποστολή αντιμετωπίζοντας στο Σέλχαρστ Παρκ την Κρίσταλ Πάλας αλλά η ομάδα του λιμανιού δείχνει φέτος ότι έχει τον τρόπο να παίρνει τα αποτελέσματα.

Ακόμα κι αν χρειαστεί να πετύχει ένα γκολ, η ομάδα του Άρνε Σλοτ αποδεικνύει πως το νέο πλάνο είναι κάτι παραπάνω από αποτελεσματικό, καθώς και η νίκη με 1-0 τρεις πόντους χαρίζει.

Οι «κόκκινοι» ξεπέρασαν λοιπόν το εμπόδιο της Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο επικρατώντας των πρωτευουσιάνων με 1-0 και πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια τους για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Με τη νίκη αυτή η Λίβερπουλ έφτασε τους 18 βαθμούς μετά από εφτά παιχνίδια κι αυτό σημαίνει ότι θα είναι μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας αυτή την αγωνιστική, όποια και αν είναι τα αποτελέσματα της Μάντσεστερ Σίτι και της Άρσεναλ.

Εδώ λοιπόν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρουν να εστιάσουμε στην τακτική που έχει εφαρμόσει ο νέος προπονητής των «κόκκινων», μια τακτική που προσεγγίζει τα παιχνίδια με γνώμονα την καλή αμυντική λειτουργία.

Αυτό που θέλει ο Σλοτ είναι να δημιουργήσει μια ομάδα που δεν θα δέχεται εύκολα γκολ, θεωρώντας πως με την ποιότητα των μέσων και των επιθετικών που διαθέτει στο ρόστερ, θα «βρίσκει» ένα τουλάχιστον γκολ για να νικήσει.

Liverpool have five sheets in seven Premier League games ✂️ pic.twitter.com/EqOwqEBShw

Κι αυτή η φιλοσοφία έχει μέχρι στιγμής αποδώσει τα μέγιστα για τους «reds» καθώς μετά από εφτά παιχνίδια στην Πρέμιερ Λιγκ, η Λίβερπουλ δεν έχει δεχθεί γκολ στα πέντε.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η ομάδα του Ολλανδού προπονητή απολαμβάνει την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στην Πρέμιερ Λιγκ.

Το ποσοστό που «ζαλίζει» και η Νότιγχαμ

Μια και μόνο ματιά στα αποτελέσματα της Λίβερπουλ στα επίσημα παιχνίδια της σεζόν μέχρι στιγμής είναι αρκετή για να διαπιστώσει κάποιος ότι το πλάνο του «διαδόχου» του Κλοπ βγήκε «λίρα εκατό».

Σε δέκα λοιπόν παιχνίδια (σε όλες τις διοργανώσεις) οι «κόκκινοι» μετρούν εννιά νίκες, έχουν δηλαδή να επιδείξουν ποσοστό επιτυχίας 90%.

Top of the league going into the international break and won nine of 10 games in all competitions.

The Arne Slot succession plan is working 🪞 pic.twitter.com/VrhmznwJLm

— B/R Football (@brfootball) October 5, 2024