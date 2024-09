Ο Άλαν Σίρερ αποθέωσε τη Νότιγχαμ – Τέσσερις παίκτες της Φόρεστ στην ιδανική εντεκάδα της αγωνιστικής στην Πρέμιερ

Ο Άλαν Σίρερ δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια όταν μιλά κάποιος για την αξία και τα όσα πέτυχε στην τεράστια καριέρα του ο θρυλικός σέντερ φορ της Νιούκαστλ και της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας.

Μιλάμε φυσικά για έναν χαρισματικό σκόρερ που το όνομα του έγινε… συνώνυμο του γκολ, τόσο με την φανέλα των Magpies όσο και με αυτή των «λιονταριών».

Ο Σίρερ ο οποίος εργάζεται στο BBC έχοντας θέση κεντρικού σχολιαστή της Πρέμιερ Λιγκ εντυπωσιάστηκε από την εμφάνιση και τη νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ στο Άνφιλντ, κόντρα στην Λίβερπουλ και χρησιμοποίησε πολλά κολακευτικά λόγια για να περιγράψει την απόδοση των φιλοξενούμενων στο μεγάλο αυτό ματς.

Έχουν περάσει τρεις μέρες από τον θρίαμβο της Φόρεστ στο Άνφιλντ και τη νίκη με 1-0, αλλά η εμφάνιση της ομάδας του Εσπιρίτο Σάντο παραμένει στο επίκεντρο.

Αυτό λοιπόν που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως ο Σίρερ ανακοίνωσε τις επιλογές του για την ιδανική εντεκάδα της τέταρτης αγωνιστικής στην Πρέμιερ Λιγκ και αυτή έχει έντονο χρώμα… Νότιγχαμ.

Ο Σίρερ επέλεξε τέσσερις παίκτες της Φόρεστ για την κορυφαία εντεκάδα της αγωνιστικής ενώ δεν πρέπει να παραλείψει κάποιος την παρουσία του Εσπιρίτο Σάντο στην θέση του προπονητή.

Alan Shearer’s Team of the Week is locked-in 🔐

Do you agree with his choices? pic.twitter.com/UyM51ZZPF0

— Premier League (@premierleague) September 16, 2024