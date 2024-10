Την πλάτη στο Netflix γυρίζουν οι Αμερικανοί, με τις ακυρώσεις συνδρομών στην πλατφόρμα να καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, το ποσοστό ακυρώσεων τριπλασιάστηκε στις ΗΠΑ και ο λόγος δεν είναι άλλος από την ανοικτή υποστήριξη του συνιδρυτή και προέδρου της πλατφόρμας, Ριντ Χέιστινγκς, προς την Κάμαλα Χάρις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Bloomberg, το ποσοστό των ακυρώσεων στο Netflix άγγιξε τον Ιούλιο (τον μήνα που ο Χέιστινγκς εκφράστηκε υπέρ της Χάρις) το 2,8%, που είναι το υψηλότερο από ποτέ.

«Συγχαρητήρια στην Κάμαλα Χάρις. Τώρα ήρθε η ώρα να κερδίσουμε», έγραψε ο Χέιστινγκς σε ανάρτησή του στο X στις 22 Ιουλίου, αφού η Χάρις έγινε επίσημα υποψήφια των Δημοκρατικών. Επίσης, ο ίδιος δήλωσε στο «The Information» ότι δώρισε 7 εκατ. δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία της Χάρις.

Νωρίτερα, είχε προτρέψει τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα. «Ο Μπάιντεν πρέπει να παραμεριστεί για να επιτρέψει σε έναν δυναμικό Δημοκρατικό ηγέτη να νικήσει τον Τραμπ και να μας κρατήσει ασφαλείς και ευημερούντες», είχε δηλώσει στους New York Times.

Netflix cancellations rise after co-founder endorses Kamala Harris.

