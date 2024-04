Νέα μεγάλη αύξηση των εσόδων βλέπει το Netflix – Η απόφαση που προκαλεί ανησυχία

Ανεβαίνει ξανά στο Netflix στην προτίμηση του κοινού με τα κέρδη της συνδρομητικής πλατφόρμας να εκτοξεύονται στους πρώτους 3 μήνες. Βασικός παράγoντας στην εξέλιξη αυτή ήταν το «μπλόκο» στην κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης.

Ο γίγαντας του streaming δήλωσε ότι πρόσθεσε 9,3 εκατομμύρια πελάτες το πρώτο τρίμηνο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συνδρομητών του σε σχεδόν 270 εκατομμύρια. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι τα κέρδη της το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν σε περισσότερα από 2,3 δισ. δολάρια.

H εταιρεία θα σταματήσει να αναφέρει βασικούς αριθμούς συνδρομητών από το επόμενο έτος. Ανακοινώνοντας την απόφαση, το Netflix σημείωσε σε επιστολή προς τους μετόχους: «Στις πρώτες μέρες μας, όταν είχαμε ελάχιστα έσοδα ή κέρδη, η αύξηση των μελών ήταν ένας ισχυρός δείκτης των μελλοντικών δυνατοτήτων μας».

Πρόσθεσε ότι σήμερα, οι αριθμοί των συνδρομητών έχουν γίνει «μόνο ένα στοιχείο της ανάπτυξής μας», ζητώντας από τους επενδυτές να επικεντρωθούν στα κέρδη και τα έσοδά της.

Τα έσοδά της για το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά σχεδόν 15% σε σχέση με πέρυσι, στα 9,37 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία κατέγραψε επίσης σημαντικές επιτυχίες στο περιεχόμενό της, όπως το αστυνομικό δράμα Griselda.

Ορισμένοι επενδυτές είδαν την απροσδόκητη απόφασή της να σταματήσει να αναφέρει αριθμούς συνδρομητών ως ένδειξη ότι το κύμα αύξησης των πελατών της Netflix μπορεί να φτάνει στο τέλος του, σύμφωνα με το BBC.

Ο Jamie Lumley της εταιρείας ερευνών Third Bridge έγραψε ότι η απόφαση εγείρει «ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της συνδρομητικής βάσης του Netflix».

Άλλοι τεχνολογικοί γίγαντες, όπως η μητρική Meta του Facebook και η πλατφόρμα X, πρώην Twitter, σταμάτησαν επίσης να αναφέρουν αριθμούς μηνιαίων ενεργών χρηστών καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε.

