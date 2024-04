Netflix: 5 ταινίες και σειρές που βγαίνουν τώρα και θα βλέπουμε όλο τον Απρίλιο

Η Άνοιξη είναι εδώ και αυτό μπορεί να σημαίνει πως θα περνάμε περισσότερο χρόνο μακριά από το σαλόνι και τον καναπέ, ωστόσο οι βραδιές που θα «λιώσουμε» με σειρές και ταινίες του Netflix, θα παραμείνουν στο πρόγραμμα. Για τον Απρίλιο μάλιστα είναι πολλές οι πρεμιέρες και οι νέες περιπέτειες που μας περιμένουν, αφού πάνω από 10 ταινίες θα μπουν στη διάσημη streaming πλατφόρμα, δίνοντας ακόμη περισσότερο περιεχόμενο για κατανάλωση.

Αποθήκευσε το συγκεκριμένο άρθρο και κάθε φορά που θα ψάχνεις τι επόμενο έχεις να δεις, μπορείς να τσεκάρεις την παρακάτω watchlist:

Scoop – 05/04/2024

Προσωπικά αγαπώ τόσο τις γυναίκες όσο και την δημοσιογραφία, και μια ακόμη φεμινιστική ταινία είναι προ των πυλών. Η ταινία με τίτλο «Scoop» (Αποκλειστική είδηση) του Filipe Martins, βραβευμένου με ΒAFTA σκηνοθέτη παρουσιάζει μια ιστορία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Το 2019 το BBC κατάφερε να έχει μια αποκλειστική συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου, γιού της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ, ο οποίος είχε στιγματιστεί για την εμπλοκή του σε σεξουαλικά σκάνδαλα.



Tην συνέντευξη παρουσίασε τότε η Emily Maitlis για την εκπομπή Newsnight του BBC και μέσα από τα πλάνα θα δούμε πως τίποτα δεν σταμάτησε τις γυναίκες δημοσιογράφους, να φτάσουν μέχρι τον πρίγκιπα και να μιλήσουν ανοιχτά για το σεξουαλικό σκάνδαλο που τον αφορούσε.

Να σημειωθεί πως το «Scoop» είναι βασισμένο στο βιβλίο της πρώην παραγωγού Sam McAlister «Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews» η οποία ήταν εκείνη που εξασφάλισε τη συνέντευξη για την εκπομπή του BBC. Πρωταγωνιστούν η Gillian Anderson και ο Rufus Sewell.

«Για να εξασφαλίσεις μια τόσο μεγάλη συνέντευξη, πρέπει να είσαι τολμηρός», αναφέρεται στην επίσημη περιγραφή του Netflix.

«Είναι μια ταινία για την εξουσία, τα προνόμια, και για το πώς -είτε σε λαμπερά παλάτια είτε σε τηλεοπτικά στούντιο τελευταίας τεχνολογίας- κρίνουμε τι είναι αλήθεια», ανέφερε σε δήλωσή του ο σκηνοθέτης Filipe Martin.

Το «Scoop» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 5 Απριλίου.

Hack Your Health: The Secrets of Your Gut – 26/04/2024

Ξέρουμε πλέον πολύ καλά, πως το έντερο είναι το όργανο που καθορίζει την εμφάνιση φλεγμονής στο σώμα, την έκκριση ορμονών, και καθορίζει ακόμη και την ψυχική υγεία. Πόσο μάλλον με τα ποσοστά εμφάνισης νόσων του εντέρου να αυξάνονται όλο και περισσότερο, αυτή η νέα παραγωγή του Netflix σου δίνει όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη σημασία του γαστρεντερικού, και την υγεία του μικροβιώματος.

Ripley – 04/04/2024

Eίναι ίσως η πιο πολυαναμενόμενη παραγωγή για τον Απρίλιο. Το σενάριο αναφέρεται στον Tom Ripley, έναν απατεώνα της Νέας Υόρκης, ο οποίος στις αρχές του ’60, προσλαμβάνεται από έναν πλούσιο άνδρα για να πάει στην Ιταλία και να φέρει πίσω τον γιο του.

Σύμφωνα με το story, o Ripley θα συναντήσει έναν πλούσιο επιχειρηματία που θα του αναθέσει να φέρει τον γιο του, Dickie Greenleaf, από την Ιταλία. Σύντομα, όμως ο απατεώνας αυτός θα ενθουσιαστεί με την πλούσια ζωή του Dickie, κάτι που θα τον οδηγήσει στον φόνο. Σκηνοθεσία: Steve Zaillian. Πρωταγωνιστούν: Andrew Scott, Johnny Flynn και Dakota Fanning.



Κάνει πρεμιέρα στις 4 Απριλίου.

Parasyte: The Grey – 05/04/2024

Η επόμενη επιλογή δεν είναι για όλους, αλλά σίγουρα σου δίνει μια διάσταση αλλόκοτη. Όταν άγνωστα παράσιτα χρησιμοποιούν με τη βία τους ανθρώπους ως ξενιστές, η ανθρωπότητα καλείται να πολεμήσει τη διογκούμενη απειλή. Πως άραγε θα εξελιχθεί μια τέτοια υπόθεση;



Η ιστορία βασίζεται στο manga Parasyte του Hitoshi Iwaaki, στο οποίο τα παράσιτα αποικίζουν τους εγκεφάλους των ανθρώπων για να ελέγχουν τα σώματά τους. «Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι ότι πρόκειται για μια νέα ιστορία. Αν και είμαι ο συγγραφέας του αρχικού manga, θα μπορούσα επίσης να είμαι μέρος του κοινού που βιώνει την ευχαρίστηση και την έκπληξη», δήλωσε ο Iwaaki. Και συνέχισε: «Πιστεύω ότι αυτή η νέα ιστορία, που διαδραματίζεται σε ένα διαφορετικό μέρος, θα μας ταξιδέψει σε έναν κόσμο πέρα από τη φαντασία μου».

The Hijacking of Flight 601 – 10/04/2024

Αν έχεις τα τραύματα σου με τα αεροπλάνα, ίσως δεν θα σου αρέσει ιδιαίτερα το σενάριο. Κάτι μου λέει όμως πως η συγκεκριμένη ταινία, δεν θα σου αφήσει περιθώρια να σκεφτείς τίποτα άλλο όσο την παρακολουθείς.



Στην πτήση 601 συμβαίνει μια αεροπειρατεία που γράφει ιστορία. Να σημειωθεί πως η ταινία βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Τότε, δύο αεροσυνοδοί προσπαθούν να ξεγελάσουν τους αεροπειρατές εν μέσω έντονων διαπραγματεύσεων στον αέρα και στο έδαφος.

Πηγή: Grace