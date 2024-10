Τι επίκειται στη διαμάχη Ιράν – Ισραήλ

Η Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ιράν, βρίσκεται και πάλι στα πρόθυρα ενός βαθύ και καταστροφικού πολέμου ανάμεσα σε δύο πρωταγωνιστές που βρίσκονται αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλον τα τελευταία 45 χρόνια. Αυτή είναι πλέον μια από τις πιο επικίνδυνες στιγμές για ολόκληρη την περιοχή.

Η σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ έχει εξελιχθεί επί πολλές δεκαετίες. Τα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση του Ισραήλ το 1948, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ήταν σχετικά θερμές, με το Ιράν να αναγνωρίζει de facto το Ισραήλ και να διατηρεί διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις υπό την εξουσία του Σάχη.

Μετά την ιρανική επανάσταση του 1979, η νέα Ισλαμική Δημοκρατία διέκοψε τις σχέσεις με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς το παράνομο κράτος και αντιτιθέμενη στην ύπαρξή του. Το Ιράν άρχισε να υποστηρίζει μαχητικές ομάδες κατά του Ισραήλ, όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς, αυξάνοντας τις εντάσεις. Τα τελευταία χρόνια, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η επιρροή του στην περιοχή έχουν εμβαθύνει τις εχθροπραξίες, με το Ισραήλ να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις και αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στόχων στη Συρία και πέραν αυτής.

Η κατάσταση στη χειροτέρεψε δραματικά μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα στη Βηρυτό και του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε στην Τεχεράνη, τις επιθέσεις των βομβιστών και την χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο. Την κρίση έρχεται να επιδεινώσει η επίθεση του Ιράν, με την εκτόξευση 200 πυραύλων προς το Ισραήλ την Τρίτη 1 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ είναι έτοιμο να προβεί σε αντίποινα κατά του Ιράν για την ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων, ορισμένοι από τους οποίους διείσδυσαν στην αεράμυνα του Ισραήλ.

Τόσο το Ισραήλ όσο και ο στενότερος σύμμαχός του, οι ΗΠΑ, έχουν ορκιστεί να τιμωρήσουν το Ιράν για την εκτόξευση 180 πυραύλων στο Ισραήλ. «Το Ιράν», λέει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, «θα πληρώσει βαρύ τίμημα».

Και ενώ οι σύμμαχο του Ισραήλ την τελευταία φορά που υπήρξε μια τέτοια αντιπαράθεση τον Απρίλιο υποστήριζαν έντονα την εγκράτεια, οι αντιδράσεις αυτή την φορά είναι μάλλον λιγότερο ηχηρές.

Ανεξαρτήτως, δεδομένης της αποφασιστικότητας του Νετανιάχου να τα βάλει με όλους τους εχθρούς του ταυτόχρονα -στο Λίβανο, τη Γάζα, την Υεμένη και τη Συρία- η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει καμία διάθεση να συγκρατηθεί. Φαίνεται ότι δεν είναι θέμα το αν, αλλά το πόσο…

