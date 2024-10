Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα (3/10) το μεσημέρι ότι ανταπέδωσε πυρά που εξαπέλυσε το Ισραήλ, για πρώτη φορά μετά από έναν χρόνο – μετά από τον θάνατο ενός στρατιώτη του λιβανικού στρατού στον νότιο Λίβανο.

«Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε όταν ο ισραηλινός εχθρός έθεσε στο στόχαστρο ένα στρατιωτικό φυλάκιο στην περιοχή Μπιντ Τζμπεϊλ στο νότιο Λίβανο και στρατιωτικοί απάντησαν στα πυρά», ανακοίνωσε ο στρατός.

Αυτήν την ώρα υπάρχουν αναφορές ότι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στοχεύουν την πόλη Baalbek στην κοιλάδα Al-Bekaa, στον ανατολικό Λίβανο.

Breaking | Israeli airstrikes target the city of Baalbek in Al-Bekaa Valley, eastern Lebanon. pic.twitter.com/ZGsDAlI1pS

— Ahmed Khan (@SyedAhmedu49853) October 3, 2024