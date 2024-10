Δύο Βέλγοι δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν στο κέντρο της Βηρυτού την Τετάρτη το βράδυ, μεταδίδουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για τον πολεμικό ανταποκριτή Robin Ramaekers και τον εικονολήπτη Stijn De Smet από το φλαμανδικό κανάλι VTM.

Οι δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν την ώρα του ρεπορτάζ για το ισραηλινό χτύπημα σε κέντρο παροχής βοήθειας της Χεζμπολάχ στην καρδιά της Βηρυτού που άφησε πίσω του επτά νεκρούς σήμερα τα ξημερώματα.

⚡️BREAKING: Israel just bombed the center of Beirut, Lebanon. [Not the suburbs].

Initial reports that the strike was on the Health Authority Center in Zuqaq al-Blat. pic.twitter.com/eg48icxtMe

— Suppressed News. (@SuppressedNws) October 2, 2024