Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τρεις αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε νότια προάστια της Βηρυτού λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς σήμερα Πέμπτη, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στη Χεζμπολάχ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

🇮🇱🇱🇧⚡️Israel Launches Series of Strikes in Central Beirut, Lebanon. Global War Cometh In 2025,Hell Cometh In This World. pic.twitter.com/SmAy0bh1CS

Πρόκειται, εξ όσων είναι γνωστά, για την τρίτη σειρά πληγμάτων εναντίον του συγκεκριμένου προπυργίου του σιιτικού κινήματος, που υποστηρίζεται από το Ιράν, μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.

Σύμφωνα με την πηγή, «τρεις ισραηλινές επιδρομές στοχοποίησαν τα νότια προάστια της Βηρυτού χθες βράδυ», την ώρα που η Χεζμπολάχ λέει πως προβάλλει αντίσταση σε ισραηλινά χερσαία στρατεύματα που μπήκαν στον νότιο Λίβανο.

⚡️BREAKING: Israel just bombed the center of Beirut, Lebanon. [Not the suburbs].

Initial reports that the strike was on the Health Authority Center in Zuqaq al-Blat. pic.twitter.com/eg48icxtMe

